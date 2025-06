Akkukemian temaattisen vetovastuuhankkeen loppuseminaari Kokkolassa 25.6.

KUTSU MEDIALLE

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan Akkukemian temaattisen vetovastuuhankkeen loppuseminaaria Kokkolan Villa Elbaan keskiviikkona 25.6. Seminaarin tarkempi ohjelma liitteenä.

Seminaari alkaa yhteisellä lounaalla klo 12, ja medialla on mahdollisuus haastatella puhujia ennen seminaarin alkua klo 13. Pyydämme ennakkoilmoittautumista myös medialta.

*************************************************************************************************************

Tiedote (julkaisuvapaa 25.6. klo 13)

Akkukemian temaattinen vetovastuuhanke pohjautuu kansalliseen akkustrategiaan 2025 sekä sen kansallisiin visioihin ja tavoitteisiin akkuarvoketjussa. Suomi haluaa olla akkukemian arvoketjussa kansainvälisesti tunnettu osaaja, sekä maa, jonne yritykset ovat kiinnostuneita investoimaan.

Pirkanmaan liiton rahoittaman EAKR-hankkeen päätoteuttajana on Kokkolan kaupunki. Siinä ovat mukana Kokkolan, Vaasan, Porin, Turun, Lappeenrannan, Jyväskylän ja Kuopion kaupunkiseudut, joiden omat ekosysteemisopimukset liittyvät keskeisesti akkukemian osaamiseen tai siihen läheisesti liittyvään liiketoimintaan.

Akkuteollisuuteen erikoistunut konsultti Jarkko Vesa on yksi loppuseminaarin puhujista. Hän oli vuosina 2020 - 2021 työ- ja elinkeinoministeriössä laatimassa kansallista akkustrategiaa. Maailma on muuttunut rajusti strategian valmistumisen jälkeen. Vesa korostaakin alan toimintaympäristön muutoksiin reagoimista. ”Tänä päivänä pitää olla laaja kokonaiskuva akkualan kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Hyvä ja suunnitelmallinenkaan työ yksin ei riitä, vaan tarvitaan ymmärrystä kaikista niistä tekijöistä, joita esimerkiksi onnistuneet investointipäätökset edellyttävät. Geopolitiikan rinnalle on noussut geoekonomia, joka vaikuttaa yhä enemmän”, Vesa toteaa.

Hankkeen toimijoilla on keskeinen rooli akkukemian osaamisen yhteen tuomisessa ja kotimaisen osaamisen kasvun mahdollistamisessa. Kaupunkien yhteistyötä, osaamisen kehittämistä, tiedonvaihtoa ja resurssien tehokkaan käytön edistämistä on koordinoitu hankkeen kolmessa toimenpidekokonaisuudessa, joiden konkreettiset toimenpiteet vahvistavat kaupunkien akkukemian kärkiosaamista kansallisesti ja kansainvälisesti:

Kansainvälisen akkukemian kärkiosaamisen vahvistaminen sekä vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisääminen (Oulun yliopisto, Yliopistokeskus Chydenius). Kokonaisuudessa valmisteltiin kolme kansallista innokaupunkiverkoston yhteistyöhanketta sekä viisi kansainvälistä tutkimushanketta, jotka saivat myönteisen rahoituspäätöksen. Ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten verkoston luominen akkuarvoketjuun (Centria-ammattikorkeakoulu Oy ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä). Kokonaisuudessa valmisteltiin hankkeen aikana kolme kansallista, myönteisen rahoituspäätöksen saanutta yhteishanketta. Teolliset palvelukonseptit akkukemian arvoketjussa (Kokkolan kaupunki). Kokonaisuudessa laadittiin Teollisuusalueiden parhaat käytännöt -raportti. Kansainvälistä näkökulmaa ja konteksteja haettiin vierailemalla kansainvälisillä teollisuusalueilla Saksassa ja Belgiassa.

Hankekonsortion yhteistyönä toteutettiin lisäksi akkuarvoketjuun liittyvien verkostojen visuaalinen mallinnus sekä järjestettiin eri verkostot yhteen koonnut valtakunnallinen Osaava työvoima akkuarvoketjussa -työpaja.

INNOKAUPUNGIT

Innokaupungit käsittää kaikki suomalaiset yliopisto- ja yliopistokeskuskaupungit. Valtio on solminut Innokaupunkien kanssa pitkäjänteiset sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Hankkeilla vauhditetaan erityisesti vähähiilisyyttä, digitaalista teknologiaa ja hyvinvointia edistäviä innovaatioita.

Innokaupungeissa kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan.

Innokaupunki-toimintaa koordinoi Pirkanmaan liitto yhteistyössä kaupunkien, maakuntien liittojen ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Toimintaa ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö ja kansallinen ohjausryhmä sihteeristöineen. Kansallisessa ohjausryhmässä ovat mukana Business Finland, Suomen Akatemia, eri ministeriöt, kaupungit, korkeakoulut ja elinkeinoelämä.