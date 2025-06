Itä-Uudenmaan hyvinvointialue arviointimenettelyyn taloussyistä – kyse ei ole palveluiden laadusta tai alueiden yhdistämisestä

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on yksi kolmesta valtiovarainministeriön arviointimenettelyyn asettamasta hyvinvointialueesta. Lisäksi menettelyyn on asetettu Keski-Suomen ja Lapin hyvinvointialueet. Arviointimenettely on aloitettu talouden tähden ei palveluiden laadun tai riittämisen tähden.

– Siirtymätasauksessa ennen hyvinvointialueiden aloitusta todelliset sote-menot olivat suurempia kuin ilmoitetut. Tästä johtuen siirtymätasaus on väärin laskettu ja tämä on merkittävin syy arviointimenettelyn taustalla, kertoo hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist.

– Huolehdimme palveluista nyt ja tulevaisuudessa, asukkaiden ja asiakkaiden hyvinvointi ja turvallisuus on ydintehtävämme, josta pidämme huolen. Henkilöstömme on tärkein voimavaramme ja on hoitanut tehtäviään ansiokkaasti. Kyse on taloudesta, ei palveluiden laadusta tai määrästä, Lönnqvist korostaa.

Palvelut toimii – talouden haasteet olleet mukana alusta lähtien

Arviointimenettelyn käynnistäminen rajoittaa hyvinvointialueen päätösvaltaa, ja valtiovarainministeriö seuraa alueen päätöksentekoa. Tavanomaiset ohjausprosessit jatkuvat ennallaan, mutta menettelyissä huomioidaan käynnissä oleva arviointimenettely.

Arviointimenettely on aloitettu talouden tähden ei palveluiden laadun tai riittämisen tähden. Siirtymätasaus merkittävin syy taustalla, ja selkeä rakenteellinen rahoitusongelma.

– Alueemme talous on yhä tiukilla, vaikka vuodelle 2025 on laadittu noin 8 miljoonan euron ylijäämäinen talousarvio – kustannuspaineita aiheuttavat erityisesti erikoissairaanhoito ja vammaispalvelut, ja väärin laskettu siirtymätasaus heijastelee sitä, että todelliset sote-menot olivat aiemmin ilmoitettua suuremmat sekä alueemme poikkeuksellista lähtötilannetta täysin uutena, aiempaa vapaaehtoista sote-aluetta vailla olevana kokonaisuutena, jatkaa Lönnqvist.

Lue ministeriön tiedote täältä: https://vm.fi/-/hyvinvointialueen-arviointimenettely-kaynnistyy-kolmella-alueella