Sää on juhannuksena vaihtelevaa ja hieman tavanomaista viileämpää

Ilmatieteen laitoksen 17. kesäkuuta tekemän ennusteen mukaan sää jatkuu Suomessa varsin epävakaisena ja viilenee pohjoisvirtauksen myötä selvästi. Juhannusaattona Suomeen alkaa kuitenkin vahvistua lännestä korkeapaineen selänne, jonka myötä sää poutaantuu ja varsinkin maan etelä- ja keskiosassa aurinko näyttäytyy pilvien lomasta. Toisaalta yksittäiset sadekuurot ovat juhannusaattona yhä mahdollisia.

Lämpötila on juhannusaattona ylimmillään maan etelä- ja keskiosassa 15–18 astetta ja maan pohjoisosassa 8–15 astetta. Juhannusyönä lämpötila on alimmillaan 5–10 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin alle viisi astetta.

Juhannuspäivänä sään ennustettavuus jo heikkenee, sillä lännestä lähestyy Suomea uusi matalapaine. Todennäköisesti lauantai on kuitenkin vielä enimmäkseen poutainen ja osin aurinkoinen koko maassa, ja matalapaineeseen liittyvät sateet saapuvat Suomeen vasta sunnuntaiksi. Lämpötiloissa ei tapahdu lauantaina suuria muutoksia. Sunnuntaina sää voi tilapäisesti lämmetä maan etelä- ja keskiosassa noin 20 asteeseen.

Pohjoistuuli on vielä juhannusaattona kohtalaista, merialueilla paikoin navakkaa ja eteläisillä merialueilla jopa kovaa. Juhannuspäiväksi tuuli tilapäisesti heikkenee, mutta etelän ja lännen välille kääntyvä tuuli alkaa viikonloppuna vähitellen voimistua uuden lähestyvän matalapaineen vaikutuksesta.

"Juhannuksen sää näyttäisi kokonaisuutena olevan tänä vuonna tavanomaista viileämpi ja pilvisempi erityisesti maan pohjoisosassa, mutta ei etelässäkään kovin kesäisiin lämpötiloihin päästä. Varsinkin viikonlopun osalta ennusteessa on vielä suuria epävarmuuksia," Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nyman sanoo.

Vaikka maastopalovaroituksilta todennäköisesti vältytään suuressa osassa maata, ne on silti syytä tarkistaa juhannusaattona ennen kokkojen sytyttämistä Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelusta tai sääsovelluksesta.

Viime juhannuksena sää lämpeni viikonlopun aikana

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata juhannuksena tyypillisesti 20 asteen tietämillä; Pohjois-Lapissa ollaan lähempänä viittätoista astetta. Yön alin lämpötila on tavallisesti noin kymmenen astetta, Pohjois-Lapissa noin kuusi astetta. Keskimäärin joka toinen tai joka kolmas juhannus on poutainen ja myös aurinkoinen.

Vuosi sitten juhannusta vietettiin ajankohtaan nähden tavanomaisissa lämpötiloissa. Aattona maan pohjoisosassa sekä maan itäosassa itärajan tuntumassa tuli sadekuuroja, muualla oli poutaista. Juhannuspäivänä sää lämpeni, ja lähes koko maassa oli poutaista.

Juhannuspäivän korkein lämpötila, 23,7 astetta, mitattiin Turku Artukaisen havaintoasemalla. Juhannussunnuntaiksi sää lämpeni entisestään: suuressa osassa maata lämpötila nousi yli 20 asteen, ja Kouvolassa mitattiin hellelukemia.