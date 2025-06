Keski-Suomen hyvinvointialue suhtautuu vakavasti arviointimenettelyn käynnistymiseen

Aluehallituksen puheenjohtajan Maria Kaisa Aulan mielestä arviointimenettely tarjoaa väylän luoda räätälöity alijäämien kattamisen suunnitelma, koska alijäämien kattaminen vuoteen 2026 mennessä ei ole mahdollista.

– Palvelut ovat Keski-Suomessa suhteellisesti hyvällä tasolla ja joissakin palveluissa muita alueita laajempia. On todennäköistä, että menettely tulee jossakin määrin vaikuttamaan palvelujen laajuuteen, Aula toteaa.

–Oli myös odotettavissa, että arviointimenettely tulee ennemmin tai myöhemmin. Kun se tapahtuu nyt vaalikauden alussa se osaltaan selkeyttää tilannetta, kun talouden tasapainotusaikataulu rakennetaan yhdessä valtion kanssa. Tulemme tarvitsemaan tässä tilanteessa entistä enemmän kumppaneiden tukea palvelutarpeiden vähentämiseen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistämällä. Nyt on myös tärkeä ylläpitää luottamusta julkisiin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin, Aula lisää.

Keski-Suomessa vältetty äkkijarrutusta





Hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet mukaan nyt arviointimenettelyyn mentiin suoraan ilman ennakollista talouden ohjausta. Tollet näkee arvioinnin jatkumona muutostukikeskusteluille.

– Kyllä tässä itsehallinnon tontille mennään, vaikka menettelyn kriteerit meillä täyttyvät ja taloustilanne on vaikea. Olemme kuitenkin pyrkineet välttämään äkkijarrutuksia ja palveluiden ylenmääräistä karsimista. Nyt on hyvä katsoa yhdessä ministeriöiden kanssa vielä syvemmin palveluiden ja talouden yhteensovittamista. Sinällään arviointimenettely tarkoittaa, että emme saa ryhtyä menoja kasvattaviin muutoksiin ja valtiovarainministeriö seuraa toimintaamme, mutta samaan tapaan aluehallitus ja aluevaltuusto tekevät päätöksiä kuin tähänkin asti, Tollet kertoo.

–Tulemme tekemään yhä ripeämmin omaa muutostyötä talouden kuntoon saamiseksi ja otamme tässä uuden vaihteen. Meillä on Keski-Suomessa yhä onnistumisen eväät, mutta onnistuminen vaatii nyt aiempaa vahvempaa muutosta ja muilta hyvinvointialueilta oppimista. Arviointi kestää ensi kesään saakka ja katsomme nyt omat suunnitelmat yhteen arvioinnin kanssa, Tollet lisää.

Talouteen korjaavia toimenpiteitä, palveluihin ei välittömiä vaikutuksia





Tollet painottaa, että menettelyllä ei ole välittömiä vaikutuksia hyvinvointialueen palveluihin ja arjen toimintaan.

– Jo tälle vuodelle olemme tekemässä parhaillaan korjaavia toimenpiteitä sen suhteen, että talous tasapainottuu. Olemme uudistamassa talouden johtamista ja seurantaa sekä uudistamassa hankintojen ja ostopalvelujen toimintamallia. Lisäksi olemme juuri aloittaneet muun muassa yhteistoimintaneuvottelut ja rajanneet ikääntyneiden hoivan ostoja sekä rajoittaneet palveluseteleiden käyttöä. Myös lastensuojelun ja vammaisten palveluiden osalta tarkastelemme niin toimintaa kuin kulurakennettakin, Tollet sanoo.

– Edelleen henkilöstömme tuottaa joka päivä keskisuomalaisille toimivat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Ja näin jatkossakin on. Julkisuudessa on spekuloitu hyvinvointialueiden yhdistämisselvittelyllä. On hyvä muistaa, että arviointimenettely ei johda suoraan yhdistämisselvittelyyn vaan se on erillinen prosessi, Tollet kertoo.

Arvioinnissa tarkastellaan talouden tilaa





Valtiovarainministeriö on päättänyt käynnistää Keski-Suomen hyvinvointialueella arviointimenettelyn. Menettelyssä arvioidaan Keski-Suomen hyvinvointialueen taloudellista tilaa. Keski-Suomen hyvinvointialueen lisäksi Lapin ja Itä-Uusimaan hyvinvointialueet ovat arviointimenettelyssä. Keski-Suomen osalta päätös on tehty talouden tunnuslukujen perusteella.

–Alijäämää meillä selittää ennen kaikkea rahoituksen vaje. Laskelmiemme mukaan meillä on noin 100 miljoonan vaje vuosilta 2023–2025, mikä johtuu siitä, että tilastoihin ei ole siirtynyt kaikkia diagnoositietoja ajalta ennen hyvinvointialueen aloittamista eli vuosilta 2019–2022. Myös Novan investoinnin poistot ovat kolmelta vuodelta noin 90 miljoonaa euroa ja vuokra-asetus 30 miljoonaa euroa. Lisäksi meillä on palveluiden piirissä keskimäärin enemmän väestöä kuin muilla alueilla. Arviointimenettelyn alkaminen on monen odottamattomienkin yhteensattumien summa, Tollet kertoo.

Tollet katsoo luottavaisena ministeriöiden kanssa käytävää menettelyä.

– Edelleen käymme läpi Keski-Suomen tilannetta valtion kanssa ja luomme yhtenäistä tilannekuvaa. Meillä on esimerkiksi hyviä ja toimivia hoitoketjuja, mutta toimintaa ja taloutta pitää yhä tiiviimmin kytkeä yhteen joka tasolla palvelut turvaten.

