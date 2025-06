Svea Bank jatkaa Mestiksen pääyhteistyökumppanina

Yhteistyön tavoitteena on tukea nuoria ja tavoitteellisia urheilijoita sekä edistää suomalaisen jääkiekon hyvinvointia niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Mestiksen ja Svean arvojen yhteensopivuus luo mainion alustan lajin kasvulle ja kehitykselle.

– Ensimmäinen yhteistyökausi on aina tutustumista ja sparrailua puolin ja toisin. Svea on loistava esimerkki aktiivisesta ja nykyaikaisesta kumppanista, joka on kiinnostunut kehittämään yhteistyötä jatkuvasti. Nyt sovittu jatkosopimus syventää yhteistyötämme edelleen ja se tulee myös näkymään Mestis-yhteisössä entistä voimakkaammin, Mestiksen operatiivinen johtaja Taneli Maasalo kommentoi.

Svea on tulevallakin kaudella näkyvästi läsnä Mestis-tuomareiden paidoissa sekä sarjan sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi uutena elementtinä yhteistyö ulottuu kaudella 2025–26 Mestiksen ja Veripalvelun yhteistyössä järjestämään Hengenpelastajaliigaan sekä sen kuukausittain pelattaviin teemaotteluihin.

– Urheilu eri tasoilla junnuista ammattilaisiin on ollut osa Svean arvomaailmaa jo parikymmentä vuotta. Nyt toiselle kaudelle lähtevä yhteistyö Mestiksen kanssa on osa jatkumoa, mutta tarjoaa meille niin valtakunnallista näkyvyyttä kuin selkeämpää paikallisuutta sponsorointiin. Tämän lisäksi alkavan kauden yhteistyö Veripalvelun kanssa Hengenpelastajaliigan tiimoilta tuo uutta syvyyttä myös yhteistyön vastuullisuuspuoleen, sanoo Svea Bankin Head of Marketing Pontus Widbom.

Uusi Mestis-kausi käynnistyy torstaina 11.9.2025 viime kauden finalistien kohtaamisella.

Svea Bank on ruotsalaislähtöinen rahoitusalan konserni. Vuonna 1981 perustettu Svea on toiminut Suomessa vuodesta 2002 ja työllistää täällä noin 300 henkeä Helsingin ja Sastamalan isommissa yksiköissä sekä Vaasan ja Oulun pienemmillä toimistoilla. Urheilussa Svea näkyy jääkiekosta jalkapalloon ja golfiin sekä junioriurheilun yhteydessä lukuisissa muissa lajeissa.