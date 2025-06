SSL-varmenteiden elinaika lyhenee – Magic Cloud varautuu muutokseen ja kehittää automatisoidun palvelun

Naiset kasvattavat jalansijaansa ICT-alalla – Magic Cloudilla naisten osuus uusista rekrytoinneista 50 % 28.5.2025 08:42:20 EEST | Tiedote

Naisten osuus ICT-alalla kasvaa tasaisesti, mutta matkaa tasa-arvoon vielä riittää. Siinä missä koko alalla naisten osuus on noin 29 %, Magic Cloudilla kehitys on harpannut eteenpäin: viimeisen vuoden aikana uusista työntekijöistä puolet on ollut naisia. Yrityksen johtoryhmästä 50 % on naisia – selvästi enemmän kuin alan 17 % keskiarvo.