Suomalaisessa salibandyssa havaittu epäilyttävää ja kiellettyä vedonlyöntiä

Salibandyssa on havaittu sisäpiiritiedon väärinkäytön tapauksia kahdessa ottelussa: 13.12.2024 miesten MM-kisojen puolivälierä Suomi-Norja ja 15.04.2025 F-liigan miesten välierä Classic–SPV.



– Sisäpiiritiedon väärinkäytössä ei ole kyse siitä, että olisi vaikutettu lopputulokseen, vaan kyse on siitä, että joku antaa eteenpäin kokoonpanotietoja sellaisessa vaiheessa, kun ne eivät ole vielä julkisia. Tämän jälkeen joku käyttää vedonlyöntiin näitä sisäpiiritietoja taloudellista etua tavoitellakseen. Molemmat toimet ovat yksiselitteisesti kiellettyjä, Salibandyliiton toiminnanjohtaja Riku Tapio selventää.



MM-kisaottelun Suomi-Norja sisäpiiritietoa vaikuttavat käyttäneen hyväkseen vedonlyönnissä muun muassa useat maajoukkueen ulkopuoliset liigapelaajat ja toimihenkilöt.



Classic–SPV-pelin vedonlyöjillä on havaittu joko hyvin läheinen tai ainakin olemassa oleva selkeä kytkös Classiciin. Mitään kytköksiä SPV:hen ei ole havaittu. Pelaajat tai muut pöytäkirjaan merkityt eivät ole ottelusta Veikkaukselle vetoa lyöneet eikä myöskään ylin seurajohto.



Lisäksi tiedossa on ainakin toistakymmentä miesten F-liiga-pelaajaa, toimihenkilöä tai muuten läheisessä yhteydessä joukkueeseen olevaa, jotka ovat lyöneet vetoa kauden 2024-2025 aikana F-liiga-otteluista. Tämä on sopimuksissa ja säännöissä kiellettyä.



Veikkauksella pelanneiden yksittäiset vedot ovat olleet muutamista euroista satoihin euroihin. Poikkeuksena tutkimuksissa on noussut erityisesti esiin yksi viime kaudellakin F-liigaa pelannut mies. Veikkauksen analyysin perusteella vedonlyöntiin liittyy poikkeuksellisia, selkeästi sääntöjen vastaisia piirteitä, jotka Veikkaus on saattanut myös SUEKin tietoon. Pelkästään viime kauden aikana näitä analyysin osoittamia, epäilyttäviä ja kiellettyjä salibandyvetoja lyötiin kymmenillä tuhansilla euroilla. Analyysi ja data osoittavat toiminnan jatkuneen poikkeuksellisen suurilla summilla myös aikaisemmilla kausilla.

Näiden tapausten lisäksi ainakin yksi F-liigajoukkueen toiminnan ytimessä oleva henkilö on lyönyt viime kauden aikana useita vetoja ennen kokoonpanotietojen julkistamista – myös oman joukkueensa tappion puolesta.



– Asiasta kuultuamme olimme luonnollisesti hyvin pettyneitä ja toiminta on täysin tuomittavaa. Olemme todella pahoillamme, että näin on tapahtunut. Tällainen toiminta on vastoin moraalia, etiikkaa, sääntöjä ja sopimuksia, toiminnanjohtaja Tapio toteaa.



Salibandyliittoa ja F-liigaa ja niiden työntekijöitä ei epäillä mistään.



Vedonlyöntikielto sekä sisäpiiritiedon käyttämisen ja levittämisen kielto on kirjattu selkeästi Salibandyliiton kilpailusääntöihin sekä F-liigan ja siellä toimivien henkilöiden – pelaajien, valmentajien ja muiden toimihenkilöiden – allekirjoittamiin sopimuksiin.



– Meidän tehtävämme on varmistaa, että nämä tapaukset selvitetään. Sen jälkeen yksiselitteinen tavoite on varmistaa, ettei näin tapahdu enää koskaan. Tulemme yhdessä SUEK:n kanssa tekemään kaikkemme, että syylliset löytyvät. Sen jälkeen tulemme asettamaan heille rangaistuksia, Tapio sanoo.



Tieto epäilyistä tuli Veikkaukselta Salibandyliiton johdolle kesäkuun alussa.



– Olemme käyneet asiaa läpi Salibandyliiton kanssa. He ovat päättäväisesti sitoutuneet vaatimiimme nopeisiin ja perusteellisiin toimenpiteisiin, joilla pyritään entistä voimakkaammin vaikuttamaan siihen, ettei tällaisia asioita enää tapahtuisi, Veikkauksen turvallisuus- ja riskienhallintajohtaja Mikko Lahti kommentoi.



– Aloitimme konkreettiset toimenpiteet välittömästi. Jo tänään koolle on kutsuttu F-liiga –seurojen edustajat ja miesten maajoukkuepelaajat. Toimenpiteitä jatketaan yli kesän, syksyllä ja jatkossa säännöllisesti ja jatkuvasti läpi vuoden, Tapio päättää.



--



Salibandyliiton toimenpiteet:

- Tänään klo 16.00 olemme kutsuneet koolle F-liigan kaikki seurat.

- Tänään klo 19.00 käymme keskustelun miesten maajoukkuepelaajien kanssa.

- Miesten maajoukkuepelaajat suorittavat käynnissä olevalla maajoukkueleirillä SUEK:n Reilusti Paras -koulutuksen, jotta varmistamme, että kaikki ymmärtävät vastuunsa.

- Kaikilta kaudella 2024-2025 F-liigassa, Inssi-Divarissa ja aikuisten maajoukkueissa pelanneilta pelaajilta ja toimihenkilöiltä tullaan vaatimaan SUEK:n Reilusti Paras -koulutuksen suorittamista 30.6.2025 mennessä.

- Velvoitamme jokaisen sisäpiiritiedon levittämisestä tai sopimuksia rikkovasta käytöksestä jotain tietävän raportoimaan tietonsa SUEK:n Ilmo-kanavalle välittömästi. Näin pyrimme varmistamaan, että SUEK pystyy tekemään oman selvityksensä mahdollisimman nopeasti ja me annamme sittemmin sopimuksia rikkoneille henkilöille rangaistukset.

- Nostamme kilpailumanipulaation pääsarjojen sarjapalavereissa seurojen kanssa vuosittain keskusteltavaksi aiheeksi ja koulutussisällöksi.

- Alkavasta kaudesta lähtien kaikkien F-liigan pelaajien ja toimihenkilöiden tulee suorittaa vuosittain SUEK:n Reilusti Paras- ja Puhtaasti Paras -koulutukset ja läpäistä kokeet, jotta he saavat oikeuden allekirjoittaa sarjaan osallistumiseen vaadittavan henkilökohtaisen sopimuksen.

- Ulotamme henkilökohtaiset sarjasopimukset myös toiseksi korkeimmalle sarjatasolle Inssi-Divariin ja samat SUEK:n vuosittaiset koulutusvaatimukset tulevat myös sinne.

- Salibandyliiton ja F-liigan sopimuksissa ja säännöissä vedonlyöntiin liittyvät erilaiset tilanteet on huomioitu ja kirjattu, mutta teemme näihin vielä tarkennukset, jotta asian vakavuus ja seuraukset tuodaan vielä selvemmin esille.

- Lisäksi toteutamme ensi kaudella lajiyhteisölle kampanjan, jolla laajennetaan tietoisuutta eettisistä rikkomuksista ja alleviivataan jokaisen vastuuta niistä raportoimiseen.

Lisätiedot:

Salibandyliiton toiminnanjohtaja Riku Tapio

Puhelin: 050 340 5550

Sähköpostiosoite: riku.tapio@salibandy.fi