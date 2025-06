Jatkeen uudet kerrostalot valmistuivat Verkkosaareen virheettöminä

Jatke Uusimaa Oy on urakoinut Verkkosaareen, Kalasataman kupeeseen uusia moderneja kaupunkiasuntoja, joiden rakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa 2023 ja valmistuivat aikataulussaan toukokuussa 2025. Kyseessä on KVR-hanke, joka on toteutettu yhteistyössä Asuntosäätiön kanssa Helsingin kaupungin vuokratonteille.

Osoitteeseen Verkkoneula 6 valmistunut As Oy Helsingin Sara on Hitas-kohde, josta löytyy yhteensä 64 huoneistoa. Uudiskohteessa on valoisia kaupunkikoteja monessa eri koossa, yksiöistä isoihin perheasuntoihin. Rakennus on 10-kerroksinen, ja ylimmistä kerroksista avautuvat upeat maisemat Helsingin ylle.



Asuntosäätiön asumisoikeuskohde Verkkoneula 4 sekä Hitas-kohde As Oy Helsingin Capella sijaitsevat As Oy Helsingin Saran kanssa samassa korttelikokonaisuudessa, osoitteissa Verkkoneula 4 ja Kalasatamankatu 32. Asumisoikeustalo Verkkoneula on 9-kerroksinen, ja yhtiössä on yhteensä 38 huoneistoa, jotka on kaikki myyty ennalta loppuun. As Oy Helsingin Capellassa on 32 asuntoa kahdeksassa kerroksessa, ja huoneistojen koot vaihtelevat kaksioista viiden huoneen perheasuntoihin.



“Rakennushanke on nyt saatu onnistuneesti päätökseen – kiitos hankkeen eteen töitä tehneiden ammattitaitoisten rakentajien. Tässä markkinatilanteessa hanke tarjosi kokonsa puolesta rakentajille merkittävän määrän työtä. Yhteistyön voima osapuolten kesken puhalsi hankkeelle pullean myötätuulen purjeen ja lopputuloksesta voi olla aidosti ylpeä. Jälleen kerran rakensimme ihmisille koteja, joissa on hyvä olla ja elää”, kommentoi Jatke Uusimaa Oy:n toimitusjohtaja Janne Mönkkönen.



Kestäviä ratkaisuja laajan palvelutarjonnan äärellä



Saran, Verkkoneulan ja Capellan asukkailla on yhteiskäytössään korttelipihan viihtyisät viher-, leikki- ja oleskelualueet sekä useita yhteistiloja. Jokaisella yhtiöllä on omat sauna- ja kerhotilat. Jatke ja PEAB ovat urakoineet sisäpihalle myös koko korttelia palvelevan pysäköintihallin.



Taloyhtiöissä on kiinnitetty huomiota kestäviin ratkaisuihin: rakennusten katolle on asennettu aurinkopaneelit ja korttelissa on monipuolisen lajittelun mahdollistava imujärjestelmä sekä yhteinen kierrätyshuone. Kaikkien kohteiden lämmitysmuoto on kaukolämpö + kaukoviilennys ja energialuokka A.

Verkkosaaren alueen palvelutarjonta on laaja, esimerkiksi kauppakeskus Redi, Suvilahden kulttuurikeskus sekä terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat välittömässä läheisyydessä. Palvelutarjonta alueella tulee paranemaan entisestään uudisrakentamisen myötä.

Asuntosäätiön projektipäällikkö Pekka Sainio ilmaisee säätiön puolesta kiitoksensa Jatkeelle hyvin sujuneesta yhteistyöstä: ”Hanke toteutui alusta loppuun saakka meidän näkökulmastamme todella hienosti. Yhteistyö Jatke Uusimaa Oy:n kanssa oli mutkatonta ja vaivatonta. Kaikki sujui kuten oli sovittu ja suunniteltu", Sainio kiittää.