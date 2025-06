Pohjois-Savossa toukokuussa 13 154 työtöntä työnhakijaa

Toukokuussa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi suhteellisesti eniten Pohjois-Savossa (18,8 %) verrattuna viime vuoteen kaikista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueista. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjois-Savossa oli toukokuussa 11,6 %, mikä on 1,8 prosenttiyksikköä viime vuotta korkeampi. Koko maan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli toukokuussa 11,3 %.

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Ylä-Savossa 231:llä (11 %), Kuopion seutukunnassa 1 404:llä (21 %), Koillis-Savossa 42:lla (15 %), Varkauden seutukunnassa 304:llä (20 %) ja Sisä-Savossa 104:llä (25 %). Työttömien määrää nostaa palveluissa olevien määrän väheneminen. Palveluissa oli toukokuun lopussa 910 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten (-20,8 %). Laaja työttömyys eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olevien yhteismäärä oli toukokuun lopussa 16 615, mikä on 1 175 enemmän kuin vuosi sitten (7,6 %).

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 1 821, mikä on 486 enemmän kuin vuosi sitten (36,4 %). Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli Pohjois-Savossa toukokuun lopussa 4 981, mikä on 1 045 enemmän kuin vuosi sitten (26,5 %). Pitkäaikaistyöttömistä alle 25-vuotiaita oli toukokuussa 339, mikä on 137 pitkäaikaistyötöntä nuorta enemmän kuin vuosi sitten (67,8 %).

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin kuntien työllisyyspalveluihin toukokuun aikana 1 081, mikä on 830 työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten (-43,4 %). Edelliseen kuukauteen verrattuna uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni 463 työpaikalla.