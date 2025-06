Vuorineuvos Stig Gustavson 80 vuotta – merkittävä vaikuttaja suomalaisessa teollisuudessa

Stig Gustavson valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta 1971 ja on tehnyt merkittävän uran muun muassa Konecranesin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Hänen johdollaan yhtiö nousi globaalisti arvostetuksi nostolaitevalmistajaksi ja teknologiavetoiseksi pörssiyhtiöksi. Vaikka vuosikymmeniä kestänyt ura on jo sinällään vaikuttava, Gustavson jatkaa edelleen aktiivisena toimijana elinkeinoelämässä. Hän on toiminut lukuisissa yritysten hallituksissa ja asiantuntijatehtävissä sekä edustanut osaamisellaan Suomea myös kansainvälisissä luottamustoimissa.

”Gustavson tunnetaan erityisesti strategisesta ajattelustaan, tulevaisuuteen suuntautuvasta johtamisestaan ja kyvystään rakentaa liiketoimintaa yli suhdanteiden. Rauma Marine Constructionsin hallituksen puheenjohtajana hän on ollut vuodesta 2022. Gustavson on ollut keskeinen vaikuttaja yhtiön strategisessa kasvussa ja uudessa nousussa”, kertoo RMC:n toimitusjohtaja Mika Nieminen.

Gustavsonin työuraan on kuulunut myös vahva sitoutuminen koulutuksen edistämiseen, osaamisen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja kestävän teollisen tulevaisuuden rakentamiseen. Hänen panoksensa on tunnustettu useilla kunnianosoituksilla – muun muassa vuorineuvoksen arvonimellä, jonka hän sai vuonna 2005. Lisäksi Tasavallan presidentti on myöntänyt hänelle Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan komentajamerkin vuonna 2007 ja Suomen Leijonan 1. luokan komentajamerkin vuonna 2023.