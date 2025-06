Säde Tahvanainen valittiin kuntayhteistyöpäälliköksi Päijät-Hämeeseen

Tehtävään oli 52 hakijaa, joista Tahvanaisen lisäksi haastateltiin Sirkku Hildén, Antti Leino, Markku Lehikoinen, Joonas Pokkinen ja Jenni Vesanen.

Tahvanaisella on laaja-alainen osaaminen tehtävään liittyvissä asioissa. Hän on toiminut muun muassa kansanedustajana, osa-aikaisena kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, osa-aikaisena kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana ja asiantuntijatehtävissä. Hänellä on laaja kokemus valtakunnallisesta ja kunnallisesta päätöksenteosta, ja hän on aikaisemmissa tehtävissään lisäksi toiminut asiantuntijana opetus- ja kulttuurialaan liittyvissä tehtävissä.

Kuntayhteistyöpäällikkö – valmistelija, verkostojen rakentaja ja kuntien yhteistyön vahvistaja

Kuntayhteistyöpäällikkö toimii kuntajohtajakokousten sekä maakunnan johtavien luottamushenkilöiden puheenjohtajafoorumin kokousten valmistelijana ja kuntayhteistyöhön liittyvien tilaisuuksien järjestäjänä. Hän osallistuu myös maakuntaliiton sidosryhmäyhteistyöhön ja edunvalvontaan.

Lisäksi työtehtäviin kuuluvat mm. kuntia koskevien yhteisten lausuntojen ja kannanottojen valmistelu sekä kuntien välisen sopimuksellisen yhteistyön edistäminen. Kuntayhteistyöpäällikön tehtäviin voidaan sisällyttää valitun henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaan myös muita maakuntaliiton lakisääteisiin tehtäviin liittyviä vastuita.