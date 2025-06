Factory by the Lake tarjoaa jokaiselle jotakin!

Elokuussa on taas aika vaeltaa sankoin joukoin Pitkäniemen teollisuusalueelle nyt toista kertaa järjestettävälle Factory by the Lake -festareille pe 22.–la 23.8.2025. Ohjelmaa on runsaasti tarjolla kaikille kumpanakin päivänä. Perjantaina portit alueelle aukeavat klo 16, ja luvassa on heti alkajaisiksi leveän hymyn huulille nostattava ja riemastuttava fillaripianisti Aarno Paakkari, jonka soitossa kuuluvat jazz sekä New Orleansin poljento. Paakkanen ja hänen varsin eksoottinen fillaripianonsa nähdään nyt ensimmäistä kertaa Lohjalla festarin molempina päivinä. Tätä tapausta ei kannata missata! Iltapäivällä ulkolavalla nähdään tanssikoulu Toestarin taidokkaita esityksiä ja heti perään kuullaan lohjalaisten jazz-muusikoiden svengaavaa soittoa.

Perjantaina 22.8. klo 19 vanhassa paperivarastossa olevalla päälavalla kuullaan rajattomasti ABBAa, kun estradille nousee lauluyhtye Rajaton sekä Lohjan kaupunginorkesteri kapellimestarinaan Jukka Untamala. Tällä kokoonpanolla ilmoille kajahtaa taatusti tunnelman räjäyttävä kattaus rakastetun yhtyeen iki-ihania klassikkosävelmiä. Konsertin aluksi Lohjan kaupunginorkesteri tulkitsee Sergei Prokofjevin niin ikään klassikkobaletin Romeo ja Julia parhaita paloja. Liput konserttiin maksavat ennakkoon 30 € / 35 € sekä ovelta 40 €.

Huippuunsa kohonnutta tunnelmaa jatkaa klo 21.30 Symbio, yksi Ruotsin omaleimaisimmista kansanmusiikkiyhtyeistä. Yhtyeen musiikkia on kuvailtu mielikuvitukselliseksi ja sielukkaaksi – siinä virtuoottinen folk ja elektroninen tanssimusiikki kohtaavat ja muodostavat kuulijalle elokuvallisen kokemuksen. Symbion keikalle on vapaa pääsy. Koko ilta on mitä suurimmassa määrin kunnianosoitus musiikille ABBAn sanoin: ”Thank You for the Music”! Illan päättää MIMMINNI DJ & SAX -ilmaiskonsertti päälavalla klo 23–00.

Lauantaina 23.8. alue aukeaa klo 10.30. Luvassa on monipuolista ohjelmaa ja tekemistä lapsille yhteistyössä Lohjan kaupungin nuorisotyön kanssa. Klo 11 päälavalla on niin ikään lapsille suunnattu ilmainen lastenkonsertti, jossa lavalle nousevat Mutaveijarit ja Lohjan kaupunginorkesteri. Muikea ja veikeä lastenmusiikkiyhtye Mutaveijarit vie kuulijansa mutaisille matkoille ja jännittäville vesireiteille musiikin maailmaan! Mutaveijarit on tunnettu energisestä lavaesiintymisestään ja useita eri musiikkityylejä yhdistelevistä mukaansatempaavista lauluistaan, joita kuuntelevat mielellään niin lapset kuin aikuisetkin. Fillaripianisti polkee musisoiden taas alueella klo 12–16. Suositun lohjalaisen Arriba! Big Bandin taiturilliset lattarimusiikin sävelet Viva la Cuba! -henkeen täyttävät ulkolavan klo 12. Ja mikä parasta, kuubalainen huipputanssija Yasser Sarría tulee tanssikoulu Toestarin tanssijoiden kanssa pitämään esittelyn kuubalaisesta salsasta ja opettamaan yleisölle salsan perusaskeleet. Tervetuloa nauttimaan kuubalaisen musiikin rytmeistä, energiasta ja ilosta! Iltapäivällä ulkolavalla esittäytyy myös Lohjan kamppailukeskus.

Lauantaina 23.8. päälavalla klo 16 nähdään upea poptähti Nelli Matula, joka tunnetaan ihastuttavan energisestä ja persoonallisesta tyylistään sekä uskomattomasta lavakarismastaan. Artisti nousi suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 2016 platinaa striimanneella hitillään Lemmikki. Elokuussa 2019 julkaistiin Matulan platinaa striimannut debyyttialbumi Jumalatar. Liput Matulan konserttiin maksavat etukäteen ostettuna 10 €, ovelta 15 €. Klo 18.30 on ilmaiskonserttien sarjassa vuorossa Vihdin Nummelasta, Länsi-Uudeltamaalta, ponnistava Rähinäremmi, joka uskoo vahvasti, että kun soittajat nauttivat touhusta itse, välittyy hyvä meininki kuulijoillekin. Kun tätä mentaliteettia täydennetään tarttuvilla korvamatobiiseillä ja energisellä live-esiintymisellä, aletaan olla ns. rähinäremmiyden syvimmässä ytimessä.

Viikonlopun kruunaa lauantain keikka, jolla kuullaan suosittua bändiä, joka on tehnyt musiikkia suomalaisten sydämiin jo yli 40 vuotta. Päälavalla la 23.8. klo 20 alkavalla keikalla Neljä Ruusua esittää mm. nostalgisia hittejään nyt yhdessä Lohjan kaupunginorkesterin muusikoiden kanssa. Neljä Ruusua on Joensuussa vuonna 1982 perustettu bändi, joka on julkaissut 16 studioalbumia sekä kolme kokoelmaa, joita on myyty yhteensä yli 400 000 kappaletta. Striimejä kappaleille on kertynyt suoratoistopalveluissa yli 30 miljoonaa. Ruusuilla on ollut uransa aikana huikeat 27 top20-radiohittiä, joihin kuuluvat mm. klassikot Juppihippipunkkari, Poplaulajan vapaapäivä, Hunningolla, Luotsivene, Popmuseo, Valuva taivas, Missä vaan ja Elän vain kerran sekä tuoreemmat kappaleet kuten Viimeinen valssi, Surutulitus, Sininen sunnuntai, Mustia ruusuja ja Älä luovuta (Noli cedere). Irrottaudu arjesta ja tule mukaan tanssimaan ja laulamaan tuttujen biisien tahtiin Factory by the Lake -festivaalilla! Liput konserttiin maksavat ennakkoon 30 € / 35 € sekä ovelta 40 €, mikäli lippuja on silloin vielä jäljellä. Illan ja samalla koko festivaalin päättää perjantain tapaan MIMMINNI DJ & SAX -ilmaiskonsertti päälavalla klo 21.30–00.

Kaikki muut festarin keikat ovat ikäräjattomia paitsi kummankin illan päättävä K-18 MIMMINNI DJ & SAX -ilmaiskonsertti. Tapahtuman juontaa lohjalainen yrittäjä ja koomikko Sami Takanen. Yhteislippu festarin kaikkiin maksullisiin konsertteihin maksaa 70 €. Pitkäniemen tehdasalue sijaitsee osoitteessa Kotkantie 5. Alueella ei ole parkkimahdollisuutta autoille, mutta alue sijaitsee vain kivenheiton päässä Lohjan keskustasta. Polkupyörille on varattu pyöräparkki. Alue on esteetön. Muutokset ohjelmaan ja aikatauluun ovat mahdollisia. Seuraa ilmoittelua ja katso tarkemmat aikataulut esimerkiksi sivustolta visitlohja.fi.

Tervetuloa elokuisille festareille, joissa on tarjolla jokaiselle jotakin!