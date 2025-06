Kokoomuksen Castrén: Arviointimenettelyllä turvataan asukkaiden palvelut – alueiden yhdistäminen ei automaattisesti edessä

”Arviointimenettelyllä haluamme varmistaa, että ihmiset saavat jatkossakin tarvitsemansa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Tämä on keino tukea alueita ja auttaa ne takaisin kestävälle talouden pohjalle”, Castrén sanoo.



Arviointimenettelyssä riippumaton arviointiryhmä yhdessä alueiden ja ministeriöiden kanssa käy läpi tarvittavat toimet talouden tervehdyttämiseksi ja palvelujen turvaamiseksi. Ryhmät nimetään elokuun lopussa ja ne aloittavat työnsä syyskuussa. Tavoitteena on saada työ valmiiksi kesän 2026 alkuun mennessä.



Arviointimenettelyn aikana hyvinvointialueen päätösvaltaa rajoitetaan, jotta voidaan estää talouden lisäheikentyminen ja varmistaa, että toimenpide-ehdotukset toteutuvat.



”Alueiden yhdistäminen ei ole automaattinen seuraus tästä prosessista. Mahdollisesta aluejakoselvityksestä päätetään erikseen myöhemmin, jos siihen ilmenee tarvetta”, Castrén korostaa.



Arviointimenettelyyn edetään, koska Itä-Uudenmaan, Keski-Suomen ja Lapin hyvinvointialueilla täyttyivät taloudelliset edellytykset prosessin käynnistämiseen vuoden 2024 tilinpäätösten perusteella.



”Hyvinvointialueet ovat uusi ja iso rakenteellinen uudistus. Nyt on tärkeää tehdä tarvittavat korjausliikkeet, jotta järjestelmä kestää ja ihmiset saavat palvelut ajallaan ja oikeudenmukaisesti”, Castrén sanoo.