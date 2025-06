Valtiovarainministeriö: Täysimääräisesti talouttaan tasapainottavat hyvinvointialueet voivat saada harkinnanvaraista lisäaikaa alijäämien kattamiseen

Valtiovarainministeriön mukaan hyvinvointialueita koskevaan alijäämän kattamisvelvollisuuteen ei valmistella kaikkia hyvinvointialueita koskevaa kattamisajan pidennystä. Pääsääntönä säilyy velvoite kattaa alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lisäaika perustuisi harkintaan

Väliaikaisella menettelyllä voitaisiin antaa tietyt kriteerit täyttäville hyvinvointialueille harkinnanvaraisesti lisäaikaa alijäämien kattamiseen. Valtiovarainministeriön mukaan lisäaikaa voivat saada täysimääräisesti talouttaan tasapainottavat hyvinvointialueet, joille ei kerry uutta alijäämää vuodelta 2025. Alijäämät olisi katettava viimeistään vuoden 2028 loppuun mennessä.

− Tätä linjausta olemme valtakunnallisesti Pohteen osalta ehdottaneet. Viestimme on ollut, että poikkeuksellisissa olosuhteissa syntyneiden alijäämien kattamiseen tarvitaan lisäaikaa. Pohde on hoitanut ja hoitaa taloutta vastuullisesti, eikä taloutta voida sopeuttaa juuri enempää lakisääteisiä palveluita vaarantamatta, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.

− On hyvä, että uusi linjaus huomioi talouttaan vastuullisesti hoitaneet hyvinvointialueet. Jos olemme niiden hyvinvointialueiden joukossa, jotka saavat lisäaikaa alijäämien kattamiseen, tilanteemme helpottuu merkittävästi. Oli ennalta viisasta, että aluevaltuusto hyväksyi vuodelle 2025 muutetun talousarvion, jonka mukaan vuosi on ylijäämäinen. On tärkeää, että muutettu talousarvio pitää. Vuosina 2023–2024 syntyneen 121 miljoonan euron alijäämän kattaminen edellyttää joka tapauksessa hyvin maltillista menokehitystä ja tiukkaa taloudenpitoa tulevina vuosina, vaikka valtiovarainministeriö mahdollisesti lisäaikaa antaisikin, jatkaa hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Alueita ohjataan eri keinoilla – arviointimenettelyjä käynnistetään

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on keskustellut hyvinvointialueiden talouden tilannekuvasta ja alueiden ohjaukseen liittyvistä toimenpiteistä.

Taustalla on oikeuskanslerin ratkaisu, joka koski hyvinvointialueiden taloutta ja järjestämisvastuuta määrittävän lainsäädännön välistä ristiriitaa. Oikeuskanslerin lausunnon mukaan hyvinvointialueen on ensisijaisesti haettava lisärahoitusta, jos rahoitus ei riitä laissa edellytettyjen palvelujen toteuttamiseen. Lisärahoitusta ei voi kuitenkaan käyttää alijäämien kattamiseen.

Valtiovarainministeriö on kertonut myös käynnistävänsä hyvinvointialueiden arviointimenettelyn Itä-Uudenmaan, Keski-Suomen ja Lapin hyvinvointialueilla.

Tavoitteena on kannustaa hyvinvointialueita ripeään alijäämien kattamiseen

Ohjausprosessien sääntelyä muutetaan siten, että jokaisella alueella säilyy kannustimet kattaa alijäämänsä mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden aikana. Sääntely tulisi voimaan arviolta kevään 2026 aikana.

Hyvinvointialueiden rahoitusmallin kehittäminen jatkuu. Valmistelussa huomioidaan oikeuskanslerin huomiot. Myös sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäministeriö arvioivat tarkemmin oikeuskanslerin ratkaisun vaikutuksia sisältöohjaukseen ja lainsäädännön kehittämiseen.



