Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 17.6.2025

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Päätöstiedote myös liitteenä päätösverkkosivujen teknisten ongelmien vuoksi.



Päätösten verkkosivuilta löytyvöt myös:

muut päätösasiakirjat

kokousaikataulu

tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).





17.6. lautakunta hyväksyi muun muassa seuraavat esitykset:



Esitys 15: Lautakunta hyväksyi lausunnon, jonka mukaan keppariharrastuksen ulkoliikuntapaikkaa tullaan kehittämään Torpparinmäen kentälle liikuntapalvelukokonaisuuden ja keppariharrastajien välisenä yhteistyönä. Liikuntapalvelukokonaisuus osoittaa keppariharrastukselle oman harrastuspaikan Torpparinmäen kentältä, ja tarjoaa mahdollisuutta harrastusvälineiden säilyttämiseen. Torpparinmäen kenttä valikoitui paikaksi, koska sinne on helppo päästä julkisilla kulkuvälineillä, ja siellä on valmiina pienikokoinen rakennus sekä katos mahdollista välineistön säilyttämistä varten. Keppariharrastus sopii alueelle luontevasti Tuomarinkylän ratsastustallien sijaitessa lähistöllä



Esitys 17: Lautakunta hyväksyi Lasten liikennekaupungin tarveselvityksen.

Laaksossa sijaitseva Lasten liikennekaupunki suljettiin tilapäisesti viereisen Laakson yhteissairaalan työmaan aiheuttamien häiriöiden ja turvallisuusriskien vuoksi syksyllä 2024. Se on pois käytöstä työmaan valmistumiseen eli arviolta vuoteen 2028 asti. Rastilan leirintäalueelle rakennetaan vuonna 2026 uusi Lasten liikennekaupunki, jonka tarveselvityksen lautakunta hyväksyi kokouksessaan. Liikennekaupungin suunniteltu käyttöönotto on lokakuussa 2026. Kun Laakson liikennekaupunki otetaan jälleen yhteissairaalan työmaan valmistuttua käyttöön, on kaupungissa kaksi toimivaa liikennekaupunkia ja helsinkiläisten lasten liikennekasvatus vahvistuu merkittävästi.



Esitys 18: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Hermanninrannan/Kalasataman nuorisotilan tarveselvityksen. Kalasataman alueelle on toivottu pitkään nuorisotilaa. Hermanninranta on osa Kalasataman projektialuetta. Hermanninranta sijaitsee Kalasataman pohjoisosassa, Kyläsaaren ja Verkkosaaren välissä. Alueen nuorisotilat ovat suunnitteilla yhdessä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulun ja päiväkodin tilojen kanssa samassa hankkeessa.