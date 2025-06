Helsingin kaupunginorkesterin intendentiksi on valittu Jari Eskola.

Jari Eskola on laajasti verkostoitunut musiikki- ja kulttuurialan johtaja, jolla on vahva kokemus kotimaisista ja kansainvälisistä musiikkiorganisaatioista ja niiden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Helsingin kaupunginorkesterin intendentiksi Eskola siirtyy Kuopion Musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin johtajan tehtävästä.

”Vietin urani alkuvaiheessa vuoden Helsingin kaupunginorkesterissa, ja se aika on jäänyt mieleeni eräänlaisena kultaisena vuotena. Siksi tuntuu todella hienolta päästä nyt takaisin osaksi tätä työyhteisöä ja orkesterin perinnettä. HKO:lla on ainutlaatuinen paikka suomalaisessa musiikkikentässä: sen historia velvoittaa mutta antaa myös valtavasti voimaa uudistua. Juuri nyt meneillään on upea taiteellinen imu: Jukka-Pekka Saraste tuo mukanaan vaikuttavaa kokemusta, Pekka Kuusisto villiä luovuutta ja Anna Thorvaldsdottir kansainvälistä fokusta. On innostavaa päästä tekemään töitä tämän kaiken keskellä”, Eskola kertoo.

Aiemmin Eskola on toiminut mm. musiikkikustantamo Fennica Gehrman Oy:n kustannuspäällikkönä, Suomen Säveltäjät ry:n toiminnanjohtajana sekä Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen palvelu- ja kehityspäällikkönä. Lisäksi hän on työskennellyt mm. Tukholman konserttitalon ja Kuninkaallisen filharmonisen orkesterin musiikkikirjaston osastopäällikkönä. Eskolalla on lukuisia luottamustehtäviä suomalaisella musiikkikentällä.

Intendenttinä Eskola vastaa Helsingin kaupunginorkesterin taloudesta ja tuloksellisuudesta, taiteellisesta suunnittelusta, kansainvälisistä yhteyksistä sekä työyhteisön kehittämisestä. Hän toimii myös Helsingin kaupungin kulttuuripalvelukokonaisuuden johtoryhmän jäsenenä.

”HKO:n työssä korostuvat nyt todella kiinnostavalla tavalla kansainväliset mahdollisuudet ja kotikaupungissa kaikkien helsinkiläisten orkesterina toimiminen. Pitkä, monipuolinen kokemus alalta ja yhteistyötä korostava johtamisote antavat Eskolalle erinomaiset edellytykset konkretisoida näitä Helsingille tärkeitä teemoja orkesterityöllä edistettäviksi ideoiksi ja teoiksi”, sanoo Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja Mari Männistö.

Lisätiedot ja haastattelut:

Jari Eskola, p. 044 718 2361, jari.eskola@gmail.com