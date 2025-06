Suomen kesä näkyy osteopaattien vastaanotoilla

Suomen osteopaattiliitto on toiminut vuodesta 1988 lähtien ja jäseniä liitossa on noin kaksisataa. Liiton tavoitteena on edistää osteopatian säänneltyä asemaa osana terveydenhuoltoa ja kuntoutusta Suomessa. Lisäksi se edistää osteopatian tunnettuutta, valvoo jäsentensä ammattitaitoa ja etiikkaa, toimii jäsentensä yhdyssiteenä sekä järjestää vuosittain täydennyskoulutusta ammattitaidon ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi. Olemme myös sitoutuneet edistämään osteopatian tutkimusta ja koulutusta Suomessa.