Eurojackpotissa yksi päävoitto - Saksaan yli 40 miljoonan euron potti

Tiistain Eurojackpot-arvonnan (kierros 25/2025) oikea rivi on 10, 13, 15, 33 ja 35. Tähtinumerot 7 ja 12.



Täysosumia löytyi yksi kappale. Saksassa pelattuun riviin osui 40 657 587 euron jättivoitto.



Kierroksella löytyi lisäksi kuusi kappaletta 5+1 -oikein rivejä, joilla voitti 245 810 euroa. Voitoista viisi osui Saksaan ja yksi Islantiin.



Suomesta löytyi tänään korkeimmillaan 4+1 -oikein rivejä, joita oli pelattu 27 kappaletta. Niillä voitti 298 euroa.



Perjantaina Eurojackpotin potissa on 10 miljoonaa euroa.



Tiistai-Jokerin voittorivi on 3 8 9 9 9 1 9. Täysosumia ei löytynyt. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Nettipelaaja Sipoosta voitti 20 000 euroa.



Tiistain Millin oikea rivi on 18, 20, 26, 27, 32 ja 33. Lisänumero 4. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Kairo 71. Lomatonneja voitettiin seitsemän kappaletta.