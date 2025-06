Free online training for cleaning professionals - Maksuton koulutus siivousalan ammattilaisille

Did you know that travel time between cleaning locations counts as paid working time? Or how evening and night shift allowances are supposed to work? Unfortunately, many people are unaware of their rights — and we want to change that.

Join our free online training!

You’ll gain valuable and practical information about working hours, allowances, taxes, and wellbeing at work. The training is open to all cleaning professionals — especially those who may feel undervalued in their jobs.

At washUP, we want to transform the cleaning industry — to make it fairer, more respected, and a field where more people see real opportunity and value.

Places are limited – registration details will be announced closer to the date via our social media and website. Stay tuned!

Together, we can build a better future for the cleaning industry. Welcome aboard!

—

Tiesitkö esimerkiksi, että matka-aika siivouskohteiden välillä on työaikaa ja siitä kuuluu maksaa palkkaa? Entä miten ilta- ja yölisät toimivat? Valitettavan moni ei tunne oikeuksiaan – me haluamme muuttaa tämän.

Tule mukaan maksuttomaan webinaariin!

Saat tärkeää ja käytännönläheistä tietoa mm. työajoista, lisistä, veroista ja työhyvinvoinnista. Koulutus sopii kaikille siivousalalla työskenteleville – myös niille, jotka kokevat olevansa aliarvostettuja työssään.

washUPin tavoitteena on muuttaa koko siivousalaa – haluamme rakentaa reilumman ja arvostetumman alan, jota yhä useampi voisi pitää hyvänä ja mielekkäänä työpaikkana.

Paikkoja on rajallinen määrä – ilmoittautumisesta kerromme lähempänä ajankohtaa somessa ja verkkosivuillamme. Pysy siis kuulolla!

Yhdessä voimme muuttaa siivousalaa paremmaksi. Tervetuloa mukaan!

—

washUP