Ähtärissä vaihdetaan nyt valokuituverkon päätelaitteita

Valokuitunen omistaa nykyään Ähtärissä sijaitsevaa, aikoinaan Telian rakentamaa valokuituverkkoa. Nyt Valokuitunen on muuttamassa tätä niin kutsuttua Kotikuitu-verkkoa avoimeksi valokuituverkoksi. Jatkossa kyseisen verkon ähtäriläiset asiakkaat voivat valita netti- ja lisäpalvelut yhden operaattorin sijaan monen eri palveluntarjoajan valikoimasta. Tällä hetkellä verkossa on yli 12 palveluntarjoajaa.

Ennen kuin verkko on mahdollista muuttaa avoimeksi, kaikkien verkon asiakkaiden päätelaitteet on vaihdettava toisiin malleihin. Ähtärissä päätelaitevaihdot ovat parhaillaan käynnissä. Ähtärissä verkkoa on laajasti, ja satoja päätelaitteita vaihdetaan.

− Vaihdoista vastaa yhteistyökumppanimme Eltel. Jokainen asiakas kontaktoidaan henkilökohtaisesti ja sovitaan ajankohta vaihdolle. Päätelaitevaihto on nyt asiakkaalle maksuton ja nykyiset nettipalvelut toimivat sen jälkeen aivan kuten ennenkin, Valokuitusen operatiivinen johtaja Henrik Suomi kertoo.

Kun asiakkaan verkkopäätelaite on vaihdettu, verkko migratoidaan avoimeksi. Migraatiot tapahtuvat alueittain, ja osalla alueista muutos tapahtuu jo tänä vuonna. Ähtärin migraatioiden ajankohdat tarkentuvat myöhemmin. Koko Telialta ostetun, valtakunnallisen valokuituverkon migraation arvioidaan valmistuvan viimeistään vuoden 2027 aikana.

Valokuitusen suunnitelmissa on laajentaa verkkoalueita rakentamalla uusia valokuituyhteyksiä nykyisten yhteyksien lähistölle. Ähtärissä on Valokuitusen verkon saatavuus ennestään seuraavilla alueilla: Hankola, Pellonpää, Pöyhönen, Riihimäki, Tapio, Törö, Ähtärin keskusta ja kirkonseutu.



− Saamme tämän verkkokaupan myötä uusia verkkoalueita nyt mukaan ja voimme tarjota täydennys- ja lisärakentamisena entistä useammalle valokuituyhteyden. Silloin rakentamisen haitta Ähtärissä asukkaille on lyhyempi ja pienempi, kun runkoverkko jo löytyy eikä sitä tarvitse rakentaa, Suomi kertoo.

Mistä on kyse?

- Valokuitunen osti Telian rakentamat ja omistamat Kotikuitu-valokuituverkot, kauppa vahvistettiin 30.12.2024.

- Kaupassa asiakkaiden yhteydet ja asiakkuudet siirtyivät Valokuituselle. Asiakkaita verkossa on yli 16 500.

- Kaikki verkon päätelaitteet eli noin 11 000 verkkopäätelaitetta vaihdetaan tämän vuoden aikana.

- Valokuitunen migratoi Kotikuitu-verkon avoimeen kuituun. Se tarkoittaa asiakkaalle sitä, että aiemmin verkossa oli mahdollista hankkia netti- ja lisäpalvelut vain Telialta, mutta jatkossa asiakas voi valita minkä tahansa palveluntarjoajan liittymän koko avoimen verkon palveluntarjonnasta.