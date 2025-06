Queer-yhteisöllinen valokuvanäyttely We draw the line avautuu keskustakirjasto Oodissa 24.6.

Helsingin keskustakirjasto Oodiin avautuu tiistaina 24.6. We draw the line -valokuvanäyttely Helsinki Pride -viikon kunniaksi.

– Valokuvat dokumentoivat performanssia, johon osallistui kuusi toisilleen entuudestaan tuntematonta queer- ja transihmisistä. Osallistujat saivat suunnitella itselleen tatuoinnin, joka yhdistyi osallistujasta toiseen kulkevaan viivaan, kertoo tutkija Lotta Kähkönen Turun yliopistosta.

Näyttelyn järjestää Turun yliopiston koordinoima tutkijoiden ja taiteilijoiden Trans*Creative -projekti, jolla on Koneen Säätiön monivuotinen rahoitus. Oodin aulatilaan suunnitellun ja rakennetun installaation on toteuttanut ja kuvanveistäjä Enni Kalilainen ja valokuvataiteilija Jonne Sippola.

Näyttely koostuu suurikokoisista, voimakkaista mustavalkopotreteista, joita on kuvattu sekä filmille että digitaalisesti.

– Näyttelykokonaisuus muodostaa monumentaalisen installaation, jossa noin neljä metriä korkeisiin tammipuisiin rakenteisiin on ripustettu suurikokoiset valokuvavedokset.

Varsinaista tatuoimista edelsi kaksi yhteistä tapaamista, joissa osallistujat ideoivat yhdessä tapahtuman kulkua ja keskustelivat toiveista sekä yhteisistä säännöistä.

Lempeyttä ja toisten huomioimista turvallisessa yhteisössä

Osallistujat muodostivat erityisen yhteisön intiimin tatuointiperformanssin aikana. Sippola luonnehtii päivää unenomaisena ja pehmeänä.

– Ilmassa oli lempeyttä ja toisten huomioimista. Tuntui erityiseltä päästä työskentelemään omiensa parissa, jolloin monet vähemmistöstressiin liittyvät pelot saivat jäädä taka-alalle.

Kuutti Kiperän piirtämä tatuointiviiva yhdistää osallistujat toisiinsa metaforisesti myös varsinaisen tapahtuman jälkeen ja muistuttaa yhteisöllisyydestä, joka jatkuu määräämättömän ajan.

Lähtökohtana toiminut jaettu queer-identiteetti rohkaisi ihmisiä osallistumaan ja myötävaikutti turvallisuudentunteen syntymiseen, taiteilijat kertovat. Tatuointiperformanssi osoitti myös, miten yhteenkuuluvuus ja kohtaamisissa syntynyt ilo kumpuaa ennen kaikkea siitä, että jokaisella on mahdollisuus olla oma itsensä.

– Sovittujen sääntöjen noudattaminen ja ryhmän sisäisten erojen tunnistaminen vaikutti olevan helppoa, kun jokainen koki tulevansa hyväksytyksi ja nähdyksi omana itsenään, Sippola sanoo.

Kollektiivinen tatuointi ja sitä dokumentoiva valokuvanäyttely liittää tämän yhteisön myös osaksi queer-historiaa, jossa yhteisön muodostumiseen on aina kuulunut leikkisyys, luovuus ja erilaiset performanssit.

We draw the line -näyttely on esillä Helsingin keskustakirjasto Oodissa 24.–29.6.2025. Valokuvanäyttelyn yhteydessä järjestetään lempeää yhteisöllisyyttä pohtiva työpaja Oodissa pe 27.6. 18–19.30. Näyttely oli ensimmäisen kerran esillä Trans*Creative festivaali-symposiumissa Taideyliopiston teatterikorkeakoulussa syksyllä 2024. Pride-viikon näyttelyä varten Sippola on ottanut uuden valokuvan korvaamaan valokuvaa, jossa kuvattu henkilö oli kirjaston tiloihin liian alaston.

Näyttelyyn liittyviä kuvia medialle

Trans*Creative