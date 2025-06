Gerbyn uusi laavu on nyt käytettävissä

Gerbyn uusi laavu on nyt vapaasti kaikkien käytettävissä.

Rakennustyöstä vastasivat metsurit

Laavun rakentamisesta vastasivat kaupungin metsurit Jukka Komsi, Mikko Ahonpää, Dan Falk, Magnus Pada, Pehr Carlsson, Nicklas Sandström, Kari Reuna, Ismo Kivinummi ja Jari Närvä.

- Olemme rakentaneet laavun kaupungin metsureiden omana työnä. Vain muutama metsätyöntekijämme on aikaisemmin tehnyt hirsirakennustöitä, ja laavun rakentaminen toteutettiin hirsirakennuskurssina, kertoo metsätyönjohtaja Peter Österåker.

Parannuksia laavuun ja sen ympäristöön

Uusi laavu vastaa kooltaan ja materiaaleiltaan vanhaa, mutta siihen on myös tehty parannuksia. Uuden laavun molempiin päihin on lisätty penkit, joita vanhassa ei ollut.

Ympäristöä on muokattu hieman: grillipaikkaa on siirretty ja laavun lähistölle on tarkoitus lisätä pyöräteline.

Huolehditaan laavun viihtyvyydestä yhdessä

Laavulle tarvitsee mukaan omat polttopuut ja grillausvälineet. Laavun käyttäjiä muistutetaan pitämään laavu ja sen ympäristö siistinä viemällä omat roskat mennessään, jotta alue pysyy kaikille viihtyisänä.

Alueelle on asennettu kameravalvonta. Laavun käyttäjiä pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta ilkivallasta tai puuttumaan tilanteisiin, mikäli se on turvallista.

Aktiivisessa käytössä

Gerbyn laavu on ollut aikaisemmin suosittu varsinkin kesäaikaan ja on lähes päivittäisessä käytössä.

Vaasassa on paljon yleisiä tulentekopaikkoja, jotka on listattu Vaasan kaupungin verkkosivuille.