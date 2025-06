Yhtymäkokous hyväksyi HUS-yhtymän vuoden 2026 talousarviokehyksen

HUSin yhtymäkokous päätti HUSin vuoden 2026 talousarviokehykseksi 2 365 000 000 euroa.

Kehyksen lisäksi yhtymäkokous päätti osoittaa HUSille 20 miljoonan euron kertaluontoisen määrärahan hoitojonojen saattamiseksi lakisääteiselle tasolle. Määrärahan tarkempi käyttö ja kohdennus käsitellään osana talousarviovalmistelua.

”HUSin hoitovelka on tällä hetkellä noin 36 miljoonaa euroa. Olemme onnistuneet pienentämään hoitovelkaa lähes 30 miljoonaa euroa vuoden 2023 lopusta. Yhtymäkokouksen vuodelle 2026 osoittamalla 20 miljoonan euron kertaluontoisella määrärahalla pystymme parantamaan hoitoon pääsyä merkittävästi”, sanoo HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl.

Lisäksi yhtymäkokous hyväksyi HUS-yhtymän vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja myönsi vastuuvapauden yhtymähallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

Yhtymäkokous asetti yhtymähallituksen 2025 alkavalle toimikaudelle

Yhtymäkokous asetti HUSin yhtymähallituksen ja valitsi siihen 17 jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajaksi nimettiin Risto Rautava (Kok.).

Helsingin kaupunki:

Risto Rautava (Kok.), puheenjohtaja

Maaret Castrén (Kok.)

Ville Merinen (SDP)

Silja Paavola (SDP)

Oula Silvennoinen (Vihr.)

Annuska Dal Maso (Vas.)



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue:

Henrik Vuornos (Kok.)

Anna Sahiluoma (Kok.)

Henrik Wickström (RKP)

Aino Laine (SDP) varapuheenjohtaja



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue:

Pirkko Letto (SDP)

Heli Hakala (Kok.)



Keski-Uudenmaan hyvinvointialue:

Ulla Keränen (Kok.)

Arto Lindberg (SDP)



Itä-Uudenmaan hyvinvointialue:

Elin Blomqvist-Valtonen (RKP)



Helsingin yliopisto:

Anne Portaankorva

Eero Mervaala



Yhtymäkokous asetti myös tarkastuslautakunnan ja valitsi sille puheenjohtajaksi Hanna Variksen (SDP).



Yhtymäkokouksen pöytäkirja julkaistaan hus.fi:ssä tarkastamisen jälkeen.



Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Yhtymäkokous on HUSin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtymäkokous hyväksyy HUSin talousarvion, tilinpäätöksen ja strategian. Sen jäseniä ovat Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin nimeämät viisi yhtymäkokousedustajaa. Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

