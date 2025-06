Vammaisten lasten kotona asuminen halutaan turvata tarkoituksenmukaisilla palveluilla

Yhtenä hankkeen lähtökohtana on ollut havainto, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueella ei ole tällä hetkellä tarjota lapsille sekä perheille yhtenäistä ja riittävää tukea kotona asumisen mahdollistumiseksi laitoshoidon ulkopuolella.

Lisäksi vammaisten lasten vanhemmilta on saatu palautetta siitä, että perheellä voi olla lukuisia kontakteja eri toimijoihin, joiden välinen yhteistyö on puutteellista. Perheet voivat uupua tiedon etsimiseen sekä erilaisten hakemusten täyttämiseen. Tämän vuoden alussa voimaan tullut vammaispalvelulaki on tuonut tilanteeseen oman lisähaasteensa.

– Tavoitteenamme VoimaVarhassa onkin nyt varmistaa, että vaativaa hoitoa ja tukea tarvitseville lapsille sekä heidän perheilleen on saatavilla riittävät ja oikea-aikaiset palvelut sekä näin tukea vammaisten lasten kotona asumista sekä perheiden voimavaroja, projektipäällikkö Emily Laakso korostaa.

Hanke keskittyy kotiin vietävien palveluiden ja palveluohjauksen kehittämiseen sekä uuden, perhekeskeisen toimintamallin pilotoimiseen.

Kiinnostus herännyt myös valtakunnallisesti

Hanke tekee alueella asuvien perheiden lisäksi valtakunnallista yhteistyötä vammaisjärjestöjen, muiden hyvinvointialueiden sekä vastaavanlaisten hankkeiden kuten Tukena-säätiön Perheiden Hyvinvoinnin Tukena ja Lähellä Perhettä- hankkeiden kanssa. Hankkeen ohjausryhmään saadaan edustus esimerkiksi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) sekä Hyvinvointialueyhtiö Hyvilistä.

Yhteistyötä tehdään myös paikallisesti Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry:n kanssa. Lukuisat yhteistyökumppanit mahdollistavat monipuolisen yhteistyön.

Lisäksi käynnistetään hyvinvointialueiden yhteinen asiantuntijayhteistyön foorumi. Se mahdollistaa kokemusten jakamisen, hyvien käytäntöjen levittämisen sekä yhteisen keskustelun vammaisten lasten ja heidän perheidensä tukemisesta sekä lapsen asumisen tuen järjestämisestä.

– Tavoitteena on, että hankkeen tuloksia jaetaan valtakunnallisesti ja luotu malli olisi sellainen, jota voitaisiin hyödyntää myös muilla hyvinvointialueilla, Emily Laakso jatkaa.

Hanke on EU:n sosiaalirahaston (ESR+) osarahoittama ja se on käynnissä vuosina 2025–2028.

Lisätiedot: https://www.varha.fi/voimavarha