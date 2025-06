Maailman yleisintä leikkausta tehtiin jo faraoiden aikaan – nykyajan silmäleikkaus on ohi alle kymmenessä minuutissa

Silmäasema Oy on hankkinut 6,8 % Synsam AB:n osakkeista 13.6.2025 17:46:30 EEST | Tiedote

Silmäasema Oy on hankkinut yhteensä 10 000 000 kpl (6,8 %) Tukholman pörssiin listatun Synsam AB:n osakkeita. Silmäaseman mukaan näkemisen ja silmäterveyden ala tulee kasvamaan seuraavien viiden vuoden aikana enemmän kuin yleisesti arvioidaan. Markkina kasvaa luonnollisesti megatrendien, kuten ikääntymisen ja likitaitteisuuden lisääntymisen, myötä. Optinen vähittäiskauppa eroaa jo nyt perinteisestä vähittäiskaupasta tarveperusteisuutensa vuoksi. Uskomme, että optinen ala integroituu yhä tiiviimmin terveydenhuoltoon. Kehittyneiden kuvantamis- ja digitaalisten työkalujen avulla optikkoliikkeiden tarjoamia ratkaisuja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää silmäsairauksien lisäksi myös muiden, esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien seulonnassa ja diagnosoinnissa. Synsam AB on skandinaavinen markkinajohtaja, jolla on liiketoimintaa neljässä Pohjoismaassa. Sen liikevaihto vuonna 2024 oli n. 581 m€. Silmäasema Oy pitää Synsam AB:n osakkeiden omistusta strategisena sijoituksena. Silmäasema on v