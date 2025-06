Raision Myllypellon koulun urakkasopimus allekirjoitettu

Tampereen Hatanpäähän arboretumin naapuriin kehittyy uusi asuinkorttelialue – rakentaminen käynnistynyt keväällä 9.6.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Tampereen keskustan tuntumassa sijaitsevalle Hatanpäälle, arboretumin viereen ja Pyhäjärven rantamaisemien äärelle, on lähtenyt rakentumaan uusi monipuolinen asuinkorttelialue. Rakentaminen on käynnistynyt opiskelijoille suunnatulla asuintalolla. Tulevan uuden ratikkalinjan varrella sijaitsevaan asuinkorttelialueeseen on suunnitteilla monipuolista asumista noin 670 asukkaalle.