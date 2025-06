Kaakkois-Suomen ELY-keskus tutkii pohjavesiä Pyhtään Siltakylässä ja Kotkan Laajakoskella

Tarkoituksena on saada lisätietoa alueen pohjaveden laadusta ja mahdollisesta ihmistoiminnan vaikutuksesta pohjaveteen. Selvityksiä varten alueille asennetaan uusia pohjaveden havaintoputkia, joista otetaan myöhemmin kesällä vesinäytteitä. Alueen maanomistajiin on oltu yhteydessä ja pohjavesiputkien asentamisista on tehty sopimukset.

Pohjavesiputkien asennukset alkavat juhannuksen jälkeen viikolla 26. Kairaustyön suorittaa Mitta Oy. Myöhemmin kesällä otettavat vesinäytteet hakee ja analysoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Puhdas talousvesi on toimivan yhteiskunnan edellytys. ELY-keskusten yhtenä tehtävänä on pohjavesialueiden rajaus ja luokittelu sekä pohjaveden suojelu, jotta hyvälaatuista pohjavettä olisi hyödynnettävissä myös tulevaisuudessa. Kymenlaaksossa käytetystä talousvedestä yli 90 % on pohjavettä tai tekopohjavettä. Pohjavettä muodostuu arviolta nelinkertainen määrä käyttöön verrattuna. Pohjavesi Kymenlaaksossa on pääosin hyvälaatuista, vain neljän alueen pohjaveden laatu on luokiteltu huonoksi. Pohjaveden laatua ja määrää seurataan jatkuvasti mm. alueen toimijoiden, vesihuoltolaitosten sekä ELY-keskuksen toimesta.

Ajankohtaista pohjavesitietoa on kaikkien nähtävillä www.vesi.fi -sivuston vesitilannepalvelussa. Lisäksi sivustolta löytyy lisätietoa talousvesikaivojen rakentamisesta, huollosta ja veden laadusta. Sivuston karttapalvelussa voi myös tehdä havaintoilmoituksen, jos yksityisen vedenkäyttäjän kaivo on kuivunut.