Sami Kovanen toimialajohtajaksi Osuuskauppa Suur-Savoon

Sami siirtyy Osuuskauppa Suur-Savoon Osuuskauppa Hämeenmaan ryhmäpäällikön tehtävästä. Hänellä on monipuolinen kokemus ABC- ja ravintola-alan eri tehtävistä sekä vahvaa näyttöä liiketoiminnan tuloksellisesta kehittämisestä erilaisissa suhdanteissa. Sami on koulutukseltaan restonomi, ja opiskelee työn ohella kauppatieteiden maisteriksi. Ennen ryhmäpäällikön tehtäväänsä Sami on toiminut Hämeenmaalla muun muassa vastaavana ABC-ketjujohtajana ja kehityspäällikkönä.

– Samin osaamistausta nopeasta syömisestä, konseptikehityksestä ja vahvat näytöt tuloksellisuudesta tukevat osaamistamme erinomaisesti. Lisäksi Samilla on vahva ymmärrys osuustoiminnasta sekä palveluliiketoiminnan kehittämisestä digitaalisessa murroksessa. Toivotan Samille onnea ja menestystä uuteen tehtävään, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Taina Penttinen.

Osuuskauppa Suur-Savon johtoryhmän muodostavat 11. elokuuta 2025 alkaen toimitusjohtaja Taina Penttinen, toimialajohtaja Satu Nieminen, toimialajohtaja Sami Kovanen, talousjohtaja Heikki Siira sekä henkilöstöjohtaja Tuula Lyytikäinen. Toimialajohtaja Satu Nieminen toimii myös Osuuskauppa Suur-Savon varatoimitusjohtajana.