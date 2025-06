EstLink 2 -sähkönsiirtoyhteys palaa kaupalliseen käyttöön perjantaina

Joulupäivänä vaurioituneen EstLink 2 -sähkönsiirtoyhteyden korjaustyöt ovat valmistuneet ja yhteyden arvioidaan palaavan takaisin kaupalliseen käyttöön juhannusaattona. Varsinaisia korjaustöitä on tehty merellä toukokuun puolivälistä lähtien.



Korjaustyöt ovat sujuneet suunnitellusti ja tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Korjaustöiden aikana vaurioitunutta merikaapelia on korvattu uudella kaapelilla noin kilometrin matkalta. Erinomainen yhteistyö viranomaisten kanssa on mahdollistanut korjaustöiden tekemisen turvallisesti vilkkaasti liikennöidyllä merialueella.



"Kaapelin käyttöönottoon liittyvät testit aloitettiin tiistai-iltana ja ne ovat jatkuneet ongelmitta läpi yön”, yksikön päällikkö Kimmo Nepola toteaa. Kaapeli palautetaan kaupalliseen käyttöön, kun testijakso on saatu onnistuneesti päätökseen.

Suomen ja Viron välinen sähkönsiirtoyhteys EstLink 2 vaurioitui joulupäivänä ja on ollut pois käytöstä siitä lähtien. Sähkönsiirtoyhteyden vaurioitumisella ei ole ollut vaikutusta sähköjärjestelmän toimivuuteen Suomessa, mutta vika pienensi tilapäisesti maiden välistä sähkönsiirtokapasiteettia 650 megawattia.

Lisätietoja:

Kimmo Nepola, yksikön päällikkö, Fingrid, puh. +358 30 395 4221

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi