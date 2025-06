Oulaskankaan psykiatrisen osaston toiminta muuttuu – avohoito vahvistuu alueella

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella käytiin helmi-maaliskuussa 2025 yhteistoimintaneuvottelut, joiden lopputuloksena psykiatrisen osaston toiminta Oulaskankaan sairaalassa päättyy juhannukseen mennessä. Osastolle ei ole otettu uusia asiakkaita enää kesäkuussa. Ympärivuorokautisella avohoito-osastolla on hoidettu kiireellistä hoitoa tarvitsevia asiakkaita ja toteutettu kiireettömiä tutkimusjaksoja. Hoito on perustunut vapaaehtoisuuteen.

Oulaskankaan psykiatrisella osastolla on ollut laajaa erityisosaamista erilaisista mielenterveyden hoitomenetelmistä. Osaston henkilöstö siirtyy Pohteen alueellisiin perustason mielenterveyspalveluihin ja koko Pohteen alueen väestöä palveleviin erikoissairaanhoidon palveluihin, joten osaamista voidaan hyödyntää mielenterveysasiakkaiden hoitamisessa aiempaa laajemmin.

Pohteen aluevaltuusto päätti osana vuoden 2025 talousarviota, että pääsyä perustason mielenterveyspalveluihin helpotetaan, jotta hoitojonoja saadaan lyhennettyä ja asukkaat pääsevät tarvitsemaansa hoitoon riittävän aikaisin. Mielenterveyspalvelujen resurssit ovat aiemmin jakautuneet alueella epätasaisesti. Asiakkaat ovat ohjautuneet helposti erikoissairaanhoidon palveluihin, koska perustason palveluja ei ole ollut saatavilla.

Tehostettu avohoito vakiintuu Pohteella

Oulaskankaalla aloittaa maanantaina 23.6.2025 tehostetun avohoidon yksikkö, johon psykiatrisen osaston henkilökuntaa siirtyy. Tehostetussa avohoidossa olevat asiakkaat asuvat omissa kodeissaan. Hoitoa annetaan kotikäynteinä, videovastaanotoilla, puhelimitse tai kasvotusten tehostetun avohoidon yksikössä.

– Tehostettu avohoito toimii siis osastohoidon ja kiireettömän avohoidon välimaastossa. Osastohoidolta voidaan välttyä, kun pystytään tarjoamaan potilaille tiivistä avohoitoa monimuotoisesti vastaanottokäynteinä, kotikäynteinä ja hyödyntäen etäkontaktimahdollisuuksia, kertoo Pohteen alueellisten psykiatristen palvelujen ja mielenterveyspalvelujen osaamiskeskusjohtaja Jaana Hinkkala.

Tehostetusta avohoidosta on kertynyt hyviä kokemuksia Raahessa, Kuusamossa ja Oulussa. Tehostettu avohoito on sujuvoittanut asiakkaiden pääsyä hoitoon. Tavoitteena on, että tehostettu avohoito vakiintuu koko Pohteen alueelle.

– Kotiin vietävien mielenterveyspalvelujen vahvistaminen on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Kotiympäristö tarjoaa ammattilaisille arvokkaan näkymän ihmisen kokonaistilanteeseen: vointiin, arjessa selviytymiseen sekä kykyyn huolehtia itsestä ja läheisistään. Tämä mahdollistaa yksilöllisemmän ja vaikuttavamman hoidon, sanoo Pohteen alueellisten psykiatristen palvelujen ja mielenterveyspalvelujen hoitotyön johtaja Niko Borén.

Tehostettuun avohoitoon ohjaudutaan viranomaisen yhteydenoton perusteella. Tehostetun avohoidon asiakkaat tarvitsevat apua nopeammin kuin kiireettömän hoidon jonossa olevat asiakkaat. Yleisiä hoidon syitä ovat esimerkiksi masennus ja ahdistus. Asiakkaina on myös esimerkiksi Oulun Peltolan psykiatrisilta osastoilta kotiutuvia. Hoitojaksot tehostetussa avohoidossa vaihtelevat asiakkaiden tarpeiden mukaan noin kahdesta päivästä kahteen kuukauteen.

