Sateinen juhannus vaatii aikaa, malttia ja hyvät renkaat

Renkaista pitää aina olla vähän huolissaan, mutta oikeastaan miksi?

”Siksi, että alla on elämän tärkeimmät neliösentit, Autonrengasliiton toimitusjohtaja Nina Sillantaka vastaa ykskantaan.

Renkaat ovat ainoa kosketuspinta auton ja tien välillä. Ne pitävät auton tiessä tai sitten eivät. Renkaiden kuntoon ja ilmanpaineisiin onkin syytä kiinnittää huomiota erityisesti juhannuksen ajan vilkkaassa lomaliikenteessä.

Märkä alkukesä ja sateet ovat muistuttaneet kuivan vesiliirron riskistä. Laki sallii kesärenkaalle vähintään 1,6 millimetrin urasyvyyden, mutta turvallisuuden kannalta uraa on hyvä olla enemmän.

”Renkaiden kuntoon kannattaa kiinnittää huomiota koko renkaan elinkaaren ajan, sillä jo ennen lakisääteistä minimisyvyyttä renkaan kyky syrjäyttää vettä vesilätäkköön ajaessa saattaa heiketä ja vesiliirto tapahtua helpommin.

Urien lisäksi rengaspaineet tulee tarkistaa ennen matkaa – varsinkin, jos autoon on lastattu enemmän tavaraa tai matkustajia kuin normaalisti. Auton käyttöohjeessa tai kuljettajan oven sisäpinnassa on usein maininta myös siitä, paljonko painetta lisätään raskaalla kuormalla.

”Oikeilla rengaspaineilla on iso merkitys ajoturvallisuuteen ja alipaineiset renkaat myös kuluvat nopeammin. Vajaapaineisilla renkailla ajettaessa auton hallinta vaikeutuu, ohjauksen puoltaminen lisääntyy ja rengas saattaa rikkoutua, polttoaineenkulutus kasvaa ja renkaan elinikä lyhenee.”

Sade ja ruuhka eivät yllätä, kun ne tietää

Juhannusruuhkat alkavat näkyä teillä jo keskiviikkona iltapäivästä, mutta liikenteen huipputunti osuu torstaille kello 14 ja 18 välille. Esimerkiksi klassiset liikenteen valtimot eli valtatie 4 Helsingistä pohjoiseen ja valtatie 9 Tampereen ja Jyväskylän välillä voivat ruuhkautua pahasti.

”Jos vain mahdollista, liikkumisessa kannattaa aina käyttää pelisilmää ja pyrkiä ajamaan ruuhkahuippujen ulkopuolella.”

Paluuliikenne sunnuntaina 22.6. puolestaan on vilkkaimmillaan klo 12–16. Edellisvuosien tapaan teillä voi esiintyä äkkinäisiä jarrutuksia, ohituksia ja pitkään jatkuvia matelunopeuksia.

Sekä torstaina että sunnuntaina koko maassa on odotettavissa sateita, mikä kasvattaa vesiliirron riskiä.

”Vesiliirto tarkoittaa sitä, että rengas ei kykene riittävän nopeasti syrjäyttämään tienpinnalla olevaa vesikerrosta ja auto nousee veden päälle hävittäen kokonaan kosketuksen tiehen.”

Matkaan lähtiessä on hyvä varautua myös rengasrikkoihin. Viisas tarkastaa renkaat ennen matkaa.

”Kaikki vauriot eivät aina näy paljaalla silmällä. Pienet viillot, pistot tai kulumat voivat johtaa painehäviöön, ja siksi säännöllinen paineiden tarkistus on tarpeen myös keskellä kesäkautta, ei vain kausivaihdon yhteydessä”, Sillantaka muistuttaa.

Turvallinen matka alkaa pakkaamisesta – ja kuljettajan asenteesta

Moni lähtee mökkimatkalle auto pakattuna tupaten täynnä. Juomat, ruuat, grillit ja petivaatteet vievät tilaa ja nostavat auton painopistettä. Tavaroiden sijoittelu vaikuttaa ajettavuuteen.

"Pakkaa painavimmat tavarat alimmaksi ja lähelle takaistuinta. Varmista myös, ettei tavara pääse liikkumaan jarrutuksessa tai törmäyksessä", Sillantaka vinkkaa.

Näkyvyyden on pysyttävä hyvänä ja turvavälineiden, kuten varoituskolmion ja ensiapulaukun, oltava helposti saatavilla. Renkaiden ohessa on pidettävä huolta myös kuljettajasta, sillä lopulta tärkein turvallisuustekijä on kuitenkin ihminen ratin takana. Juhannusmatka kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, valita rauhallinen ajotahti ja pitää säännöllisiä taukoja.

"Renkaiden jälkeen tärkein turvallisuusvaruste on kuljettaja. Malttia siis liikenteeseen, perille ehtii kyllä. Kun alla on hyväkuntoiset renkaat ja kuljettaja pitää pään kylmänä, lomatunnelma voi alkaa jo ennen mökkipihaa.”



Valmistaudu ja nauti matkasta

Tarkasta renkaiden urasyvyys ennen kesälomaa.

Lain vaatima urasyvyys on 1,6 mm, mutta jo lähelle sakkorajaa kuluneilla kumeilla märällä kelillä vaaditaan jo äärimmäistä tarkkaavaisuutta.

Tarkasta renkaiden ilmanpaineet

Oikeat rengaspaineet vakauttavat ajoa ja säästävät sekä polttoainetta että rengasta kulumiselta. Jos kuormaa on paljon, kannattaa paineet asettaa vähintään 0.2 baria ohjearvoa korkeammaksi.

Tarkasta vararenkaan kunto ja rengaspaine

Käy myös läpi auton työkalut rengasrikon varalta. Jos autossasi on paikkaussarja, opettele sen käyttö ennen lähtöä.

Valmistaudu rengastöihin

Katso samalla, onko yksi renkaan pulteista erilainen, niin sanottu varkauden estävä lukkopultti. Jos on, varmista että tiedät missä sen avain on. Muuten renkaanvaihto ei tien päällä onnistu edes ammattilaiselta.

Näe eteesi

Pese ikkunanpesunesteellä sisältä ja ulkoa, tarkasta pyyhkijänsulat ja vaihda ne tarvittaessa. Kauppareissulla riittävät huonotkin sulat, mutta pitkällä matkalla sulan jättämät viirut häiritsevät ja rasittavat kuljettajaa.

Varaudu odotteluun

Ota talteen tärkeimpien tie- ja rengaspalveluiden, Autoliiton (0200 8080) sekä oman vakuutusyhtiön hätänumerot jo etukäteen pahemman rengasrikon tai vahingon varalta. Pakkaa autoon vettä ja hyvin säilyvää kuivaa purtavaa. Ruuhka-aikoina apua voi joutua odottelemaan, mutta nälän pysyessä poissa odottelu on aavistuksen siedettävämpää.