Sinilevätilannetta seurataan Keski-Suomessa – Juhannusviikon levätilanne vaikuttaa rauhalliselta

Valtakunnallinen leväseuranta on jälleen käynnissä. Keski-Suomen alueella seurannassa on mukana 12 järveä. Toistaiseksi Keski-Suomen sinilevätilanne on ollut asiantuntijoiden ylläpitämissä havaintopisteissä hyvä. Kansalaisten ilmoittamia vähäisiä havaintoja on muutamissa Keski-Suomen järvissä, esim. Toivakan Hirvijärvessä. Sinileväesiintymät runsastuvat yleensä juhannuksen jälkeen järvivesien lämmitessä.