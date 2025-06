SDP:n Riitta Mäkinen: Eurooppalaisten Nato-maiden sitouduttava yhteisesti puolustuskyvyn vahvistamiseen

– Keskustelussa puolustusmäärärahoista ei kyse ole vain prosenteista vaan siitä, mitä investointeja todella tarvitsemme yhteisen pelotteen ja puolustuksen vahvistamiseksi Euroopassa. Tarve puolustusbudjettien nostamiselle on seurausta ennen kaikkea uhka-arviosta ja siitä, miten siihen vastataan, Mäkinen painottaa.

Naton strategisessa konseptissa todetaan, että Venäjä on liittolaisille merkittävin ja suorin turvallisuusuhka. Tämä tosiasia ei muutu silloinkaan, kun Ukrainaan saadaan aikaan oikeudenmukainen rauha. Tähän uhkaan vastaamiseksi kaikkien Euroopan Nato-maiden tulee olla sitoutuneita yhteisen pelotteen ja puolustuksen vahvistamiseen.

– Naton puolustussuunnitteluprosessissa on määritelty kullekin jäsenmaalle velvoittavat suorituskykytavoitteet. Jotta turvallisuutta Euroopassa voidaan pitää yllä, se edellyttää, että jäsenvaltiot kykenevät myös käytännössä tarvittaessa turvautumaan tarpeellisiin suorituskykyihin. Oleellista siis on, että Suomen ohella kaikki jäsenmaat aidosti sitoutuvat näihin yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, Mäkinen korostaa.

– Tällä hetkellä Naton tavoitteen puolustusmäärärahojen kahden prosentin osuudesta suhteessa bruttokansantuotteeseen täyttää 23 liittokunnan 32 jäsenmaasta. Sekä Suomen että Euroopan turvallisuuden näkökulmasta on keskeistä, että myös ne jäsenmaat, jotka eivät tällä hetkellä täytä puolustusmäärärahatavoitetta, pääsevät yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. Kyse on koko Euroopan turvallisuudesta. Se on meidän kaikkien yhteinen asia, Mäkinen päättää.