Kyselytutkimus: Suomalaisia kiinnostavat nyt edullisemmat mökit – mökkeilijän toivelistalla vene voittaa sisävessan

S-Pankin kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä mökkeilystä ja mökin ostamisesta jo viidettä vuotta putkeen. Kiinnostus enintään 20 000 euroa maksaviin mökkeihin on lisääntynyt viime vuodesta, kun taas entistä harvempi maksaisi mökistä yli 150 000 euroa. Yleisin sopivana pidetty hintahaarukka mökille on 40 000–80 000 euroa. Mökin ylläpitokulut saisivat valtaosan mukaan olla korkeintaan 200 euroa kuukaudessa. Lähes 30 prosenttia vastaajista maksaisi ylläpidosta korkeintaan 100 euroa kuussa.

14 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo kiinnostuksensa mökin ostoa kohtaan kasvaneen edellisvuodesta. Tyypillisin syy kasvaneeseen kiinnostukseen on parantunut henkilökohtainen taloudellinen tilanne. Lähes joka viides arvioi, että mökin saa nyt edullisemmin kuin aiemmin.

”Viimeaikainen yleinen talouden epävarmuus heijastunee myös siihen, kuinka paljon suomalaiset ovat valmiita sijoittamaan mökin hankintaan. Toisaalta lisääntyneen kiinnostuksen mökin ostoa kohtaan voi nähdä positiivisena merkkinä talouden piristymisestä ja siitä, että vapaa-ajan asumisen unelmia uskalletaan taas toteuttaa”, pohtii S-Pankin lainapalveluiden kehityspäällikkö Annemari Airaksinen.

Suurin osa suomalaisista mökkeilee alle kymmenen päivää vuodessa. Neljännes mökin omistajista kuitenkin viihtyy mökillään yli sata päivää vuodessa. Tässä ryhmässä korostuvat yli 60-vuotiaat, jotka ovat valmiita myös panostamaan mökin mukavuuteen ja ylläpitoon enemmän.

Vastaajista lähes neljänneksellä on oma mökki tai vapaa-ajan asunto, ja hieman yli neljänneksellä on käytettävissään vanhempien tai suvun omistama tai yhteiskäytössä oleva mökki. 42 prosentilla ei ole mökkiä tai vapaa-ajan asuntoa käytössään.

Sauna on mukavuuksien ykkönen, ranta voittaa sähkön

Mökin mukavuuksista ehdoton ykkönen on sauna, jota yhdeksän kymmenestä pitää vähintään melko tärkeänä. Seuraavina tärkeysjärjestyksessä tulevat jääkaappi ja ranta. Sähkön, juoksevan veden ja sisävessan tärkeys on vähentynyt viime vuodesta. Vene sen sijaan on noussut selvästi entistä tärkeämmäksi – useampi kaipaa venettä kuin sisävessaa tai internet-yhteyttä.

Viime vuosina etätyön suosion lisääntyminen on näkynyt mökkeilyssä siten, että yhä useampi on halunnut työskennellä mökiltä. Yli puolet vastaajista pitää hyvää internet-yhteyttä tärkeänä, ja etätyölle soveltuvia puitteita kaipaa yli kolmannes. Mökille ihmisiä kutsuvat kuitenkin ensisijaisesti luonto, rauha ja mahdollisuus irtautua arjesta. Monelle kalastus, metsästys, marjastus tai sienestys on tärkeä osa mökkielämää.

Valmiiseen pöytään tupsahtavat mökkivieraat ovat kyselyn mukaan myytti tai vähintään harvinaisuus, sillä tällaista mökkielämystä kaipasi vain kolme prosenttia suomalaisista.

Lisärakentaminen kiinnostaa oman mökin omistajia

Vuoden 2025 alussa tuli voimaan lakiuudistus, joka mahdollistaa alle 30 m2 rakennuksen rakentamisen ilman rakennuslupaa, jos tontilla on rakennusoikeutta eikä kyseessä ole asuinrakennus. Oman mökin omistajista 27 prosenttia on suunnitellut tai harkinnut keventyneen lupamenettelyn hyödyntämistä rakentamiseen. Lisärakennus olisi tyypillisimmin vierasmaja. Kiinnostusta on myös saunan ja varastotilojen rakentamiseen.

”Lisärakentaminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden lisätä mökin mukavuuksia ja toteuttaa omia mökkiunelmia. Samalla esimerkiksi saunan rakentaminen voi nostaa myös mökin arvoa”, Airaksinen sanoo.

Rakentaminen rahoitetaan pääosin säästöillä tai palkkatuloilla. Lähes viidennes suunnittelee ottavansa lainaa lisärakentamiseen.

“Mökin kunnossapito, mahdollinen lisärakennus sekä ylläpitokustannukset on hyvä suunnitella ja budjetoida osana arjen talouden suunnittelua. Lisärakennuksia varten voi hyvin hakea myös lainaa, jolloin mökkiunelmia pääsee toteuttamaan nopeammin. Mökin kunnossapitotarpeita puolestaan on hyvä arvioida vuosittain joko keväällä käyttöönoton yhteydessä tai syksyisin, kun mökkiä laitetaan talviteloille”, sanoo Airaksinen.

Lue lisää S-Pankin Mökkikyselyn tuloksista: S-Pankki - Mökkikysely 2025.pdf

Tietoa kyselytutkimuksesta

Kyselytutkimuksen toteutti S-Pankin toimeksiannosta Kantar. Vastaajia oli 1001, ja he edustivat Suomen 15–79-vuotiasta väestöä. Mukana oli vastaajia eri alueilta, ammattiasemista ja tuloluokista.