Matkailu- ja ravintola-alan maine jatkaa nousuaan notkahduksen jälkeen – parhaan mainearvosanan saa Heureka

Reputation and Trust Analyticsin toteuttamasta matkailu- ja ravintola-alan Luottamus&Maine 2025 -tutkimuksesta käy ilmi, että alan maine on jatkanut nousuaan parin vuoden takaisen notkahduksen jälkeen. Paras maine tutkituista organisaatioista on Heurekalla, jonka maineluku on tänä vuonna ennätyksellisen korkea.