"Unelmien työn arkkitehti" – kirja, joka ravistelee työelämää pintaa syvemmältä

”Hiiri ja puolukka”-kirja tarjoaa innostavaa luettavaa juuri lukemaan oppineelle lapselle! 9.4.2025 11:58:00 EEST | Tiedote

MI-NÄ LU-EN -kirjasarjan kolmas osa ”Hiiri ja puolukka” herättää lapsen lukuinnon jo aivan lukutaidon alkumetreiltä lähtien. Kirjassa on kolme hauskaa tarinaa, jotka lapsi pystyy lukemaan ihan itse! Tekstit on tavutettu suuraakkosin ja hauskat kuvat tukevat lukemista. MI-NÄ LU-EN-kirjasarja on kahden opettajan luoma kokonaisuus, joka on suunniteltu tukemaan lukutaitoa ja herättämään lapsissa lukemisen iloa!