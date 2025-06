Mediakutsu: Van Gogh Alive -näyttely avautuu Tampere-talossa

Tänä kesänä Tampere-talon kävijöillä on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua hollantilaisen Vincent van Goghin (1853–1890) taiteeseen ja taiteilijan värikkääseen maailmaan. Van Gogh Alive on aisteja kutkutteleva koko perheen taide-elämys, jonka on luonut ja tuottanut australialainen Grande Experiences.

Yksi maailman suosituimmista immersiivistä taide-elämyksistä on kiertänyt yli 100 kaupungissa, ja sen on nähnyt yli 9 miljoonaa vierailijaa. Nyt näyttely saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Näyttely sopii koko perheelle.

Kyseessä ei ole mikä tahansa taidenäyttely. Yli 3 000 kuvaa kattava elämys tarkastelee Vincent van Goghia tavalla, joka valtaa näyttelytilan seinät, pylväät, katon ja lattian. Teosten rinnalla kuullaan taiteilijan ajankuvaan sopivaa klassista musiikkia. Lisäksi kävijöillä on mahdollisuus tutustua van Goghin inspiraation lähteisiin ja elämään teosten rinnalla kulkevien valokuvien ja videoiden avulla.

Näyttelyn liput ovat myynnissä Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa. Näyttely on avoinna Tampere-talon Sorsapuistosalissa 25.6.–17.8.2025 välillä tiistaista perjantaihin klo 10–18 ja lauantaista sunnuntaihin klo 10–17. Maanantaisin näyttely on suljettu. Lipunmyynti loppuu tuntia ennen sulkemisaikaa.

Näyttelyn sisäänpääsymaksu on aikuisilta alkaen 22 euroa ja opiskelijoilta, eläkeläisiltä, työttömiltä, varus- ja siviilipalvelushenkilöiltä sekä 7–16-vuotiailta lapsilta alkaen 19 euroa. Myynnissä on myös 65 euron hintainen perhelippu, jolla sisään pääsee kaksi aikuista ja kahdesta neljään lasta. Alle 7-vuotiailla on näyttelyyn ilmainen sisäänpääsy.

