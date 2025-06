Tampere-talon ensimmäinen hiilinielu täynnä

Viisi vuotta sitten Tampere-talo otti ensimmäisen askeleensa kohti omaa hiilinielua, kun Lempäälän Kuljuun perustettiin 1,9 hehtaarin hiilinielualue yhteistyössä Puuni Oy:n ja Lempäälän kunnan kanssa. Alueelle, joka ei olisi metsittynyt luonnollisesti, istutettiin 2660 puuntainta. Se tekee hiilinielusta aidosti lisäyksellisen, mikä erottaa sen monista muista kompensaatiokeinoista.

Keväällä 2024 alueen istutustavoite saavutettiin, ja hiilinielu on nyt täynnä. Sen arvioidaan sitovan seuraavan sadan vuoden aikana jopa 1000 tonnia hiilidioksidia ilmakehästä – merkittävä ilmastoteko, joka vastaa yli viiden miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla tai 250 lentoa New Yorkiin.

Tampere-talon ja Talo Eventsin vastuullisuustyö näkyy konkreettisina tekoina, jotka yhdistävät kulttuurin, elinkeinoelämän ja ilmastovastuun. Mesikämmenpuiston hiilinielu on syntynyt sekä konsernin oman toiminnan että asiakkaiden vastuullisuustekojen kautta. Tampere-talon yritysasiakkailla on mahdollisuus neutralisoida oman tapahtumansa päästöt kokonaisuudessaan ja jokaisesta Tuulensuun Palatsilla järjestetystä tapahtumasta on istutettu kaksi puuntainta.

"Oma hiilinielu on ollut meille merkittävä virstanpylväs vastuullisuustyössämme. Alusta asti meillä oli ajatus, että emme jää odottamaan muutosta – päätimme toimia itse. Jokainen istutettu puu symboloi sitoutumista parempaan tulevaisuuteen. Nyt, kun ensimmäinen hiilinielumme on täynnä, voimme konkreettisesti nähdä, että yhdessä tekeminen tuottaa pysyviä vaikutuksia," sanoo Tampere-talo-konsernin vastuullisuuspäällikkö Marko Koivisto.

Seuraava askel: uusi hiilinielu Mikkelin Kovalansuolla

Tampere-talon vastuullisuustyö ei pysähdy tähän. Mesikämmenpuiston hiilinielun täytyttyä Tampere-talo ja Talo Events laajentavat ilmastotyötään Mikkelin Kovalansuolle, jossa uusi hiilinielu syntyy entiselle turvetuotantoalueelle. Alueelle istutetaan tuhkaamisen mahdollistamana mäntyä ja hieskoivua, ja uudelle nielulle on sovittu vähintään sadan vuoden pysyvyys.

"Soveltuvien istutusalueiden löytäminen on toisinaan haastavaa, ja Tampere-talo-konsernin toiminnan tasainen kasvu korostaa tarvetta nopeille ratkaisuille – siksi Mikkelin Kovalansuon alueen hyödyntäminen on tarkoituksenmukainen vaihtoehto, sillä ympäristön näkökulmasta teot on ne mitkä merkitsevät." sanoo Puuni Oy:n edustaja Petri Kämäräinen.

Tampere-talon ja Talo Eventsin asiakkaat voivat jatkossakin neutraloida tapahtumiensa päästöt hiilinieluratkaisun avulla, ja sertifikaatit päivittyvät uuden kohteen tiedoilla.