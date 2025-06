Helsingin vilkas kongressikesä hyödyttää myös kaupunkilaisia: aivoterveyspäivänä perehdytään aivojen hyvinvointiin

Helsingissä tänä vuonna järjestettävien noin 150 kongressin osallistujamäärä nousee arviolta 65 000 henkilöön. Kongressit vahvistavat Helsingin liiketoimintaa, kaupankäyntiä ja työllisyyttä, ja kokonaisuudessaan niiden Helsinkiin tuoma taloudellinen vaikutus tulee olemaan noin 130 miljoonaa euroa.

– Helsinki on varteenotettava kohde suurille kansainvälisille kongresseille. Kaupungin vahvuuksia ovat sujuvat järjestelyt, toimiva infrastruktuuri, vastuulliset toimintatavat, ystävälliset ja kielitaitoiset ihmiset sekä helppo liikkuminen paikasta toiseen, kertoo Helsingin matkailupäällikkö Nina Vesterinen.

– Myös Helsingin saama kansainvälinen tunnustus sen kestävyydestä matkailukohteena on merkittävä tekijä kongressijärjestäjien kohdevalinnoille, muistuttaa Vesterinen.

Kongresseista monipuolista hyötyä kaupunkilaisille

Kongressien kaupungille tuomissa hyödyissä ei ole kyse vain kongressivieraiden tuomista tuloista, vaan Helsingille on tärkeää, että kongressit tarjoavat myös muita hyötyjä kaupungille ja kaupunkilaisille.

Kongressien pitkäkestoinen perintö sisältää muun muassa hyödyt tutkimustoiminnalle, verkostoitumiselle, kaupallisille suhteille ja osaajien houkuttelulle. Myös helsinkiläisillä toimijoilla on mahdollisuus esitellä omaa osaamistaan ja innovaatioitaan. Kongresseilla on lisäksi merkittävä rooli, mitä tulee Helsingin imagon ja tapahtumaosaamisen edistämiseen.

– Kongressien yhteydessä välitetään ajankohtaista tietoa myös kaupunkilaisille. Esimerkiksi Alzheimer Europe -kongressin yhteydessä tapahtumapaikan ja hotellien henkilökuntaa koulutettiin vuorovaikutuksesta muistisairaiden kanssa. Vastaavasti aivohalvauksia käsitelleen kongressin yhteydessä jaettiin kansalaisille tietoa aivohalvauksen ennaltaehkäisystä, kertoo Leena Lassila, kansainvälisten vierailijoiden ja osaajien houkuttelusta vastaava johtaja Helsinki Partnersilta.

Suuri neurologikongressi tuo aivoterveyden kaupunkiin juhannuksena

Helsinkiin kokoontuu juhannuksena Euroopan suurin neurologiafoorumi, kun noin 6 000 osallistujan 11. Congress of the European Academy of Neurology -kongressi järjestetään Messukeskuksessa 21.–25. kesäkuuta.

Kongressin yhteydessä vietetään aivoterveyspäivää maanantaina 23. kesäkuuta. Potilaille, ammattilaisille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille avoimen tapahtuman tarkoituksena on lisätä ymmärrystä aivoterveydestä. Päivän ohjelmassa on muun muassa asiantuntijaesityksiä.

Neurologien ohella Helsinkiin kokoontuu kesän ja syksyn aikana muun muassa käsikirurgian, kansanterveystieteen, lastenreumatologian, planeettatutkimuksen ja farmakologian kansainvälisiä huippuosaajia.

Helsinki on kongressialalla kiinnostava kohde

– Monelle kansainväliselle kongressivieraalle Helsinki on vielä uusi ja kiinnostava kohde: kaupunki herättää uteliaisuutta ja halua kokea jotain erilaista. Tämä tekee Helsingistä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon myös tulevaisuuden tapahtumille ja lomamatkoille, sanoo matkailupäällikkö Vesterinen.

Kongressivieraiden lisäksi Helsinki onkin kiinnostava kohde myös muista syistä saapuville vierailijoille. Viime vuonna Helsingin majoitusliikkeissä vietettiin 4,55 miljoonaa yötä, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Tänä vuonna tammikuusta huhtikuuhun on kirjattu enemmän kuukausittaisia yöpymisiä kuin koskaan aiemmin, ja myös alkanut kesä näyttää ennätysvilkkaalta.

– Matkailun kasvusta huolimatta Helsinkiin mahtuu hyvin vielä lisää vierailijoita, ja Helsingille onkin tärkeää, että matkailun kasvu tapahtuu kestävästi myös kaupunkilaisten kannalta, päättää Vesterinen.

Tämä tiedote julkaistaan hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.