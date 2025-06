Leväseuranta käynnistynyt Etelä-Savossa - levätilanne rauhallinen

Kesäkuussa ensimmäinen sinilevähavainto on ilmoitettu Puulan järveltä tällä viikolla, jossa sinilevää on arvioitu olevan hieman. Pintavesien lämpötila on keskimääräistä lämpimämpää. Pintaveden lämpötila oli 18.6. Kyyveden havaintopaikalla Haukivuorella 17,7 ֯C, joka on noin kaksi astetta pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi lukema.

Oravin havaintopaikalla Haukivedellä lämpötila oli 17,2 ֯C, joka oli noin kaksi astetta lämpimämpää pitkäaikaiskeskiarvoon verrattuna. Vesien lämmetessä riski sinilevien esiintymisille kasvaa. Siitepölyä on havaittu pintavesissä ja rannoilla paikoin melko runsaastikin. Siitepölyn voi erottaa sinilevästä kellertävästä tai keltaisenruskeasta väristä. Siitepöly on veden pinnalla, mutta sinilevää voi nähdä leijailevan syvemmälläkin vedessä.

Sinilevä esiintyy pieninä hitusina, vellimäisenä tai maalimaisena massana eikä sitä pysty nostamaan kepillä kuten rihmamaisia leviä. Sinilevän voi tunnistaa vesilasissa, kun vesi on seisonut noin tunnin ja sinilevälle tyypilliset vihertävät hippuset nousevat pintaan. Sinilevän määrä vedessä voi vaihdella nopeastikin tuulen tai veden virtauksien takia.

Tarkkaile sinilevätilannetta ja vältä selvästi leväpitoisen veden käyttöä

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergisia reaktioita, silmätulehduksia tai flunssan kaltaisia oireita. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen 0800 147 111.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Etelä-Savon ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Etelä-Savon maakunnan alueella. Ilmoituksia havainnoista voi tehdä sähköpostiosoitteeseen elyesa.levaryhma@ely-keskus.fi. Poikkeuksellisen runsaista levähavainnoista voi toimittaa näytteen myös analysoitavaksi Etelä-Savon ELY-keskukseen. Kansalaiset voivat lisätä Järviwikiin levähavaintoja haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havaintolähetti on älypuhelimissa toimiva verkkosivu, jonka avulla voi lisätä omia levähavaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetillä voi kirjata havaintoja myös muista veden ominaisuuksista, kuten lämpötilasta ja näkösyvyydestä. Havaintolähetin käyttö ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista eikä edellytä pakollista kirjautumista.