R-kioski tarjoaa kesätyön lähes 60 koululaiselle – yli 2100 hakijaa kertoo työn merkityksestä

R-kioski tarjoaa kesän aikana nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään matalalla kynnyksellä. Nuorten työjaksot ovat kahden viikon pituisia ja sijoittuvat yhdessä sovitulle ajankohdalle kesä-, heinä- tai elokuulle. Kampanjaa toteutetaan yhteistyössä R-kioskien paikallisten kauppiaiden kanssa.

Kesä kioskilla avasi Siennalle uudenlaisen näkökulman työhön

Yksi kesän nuorista työntekijöistä on 14-vuotias Sienna, joka työskenteli Kaurialan R-kioskilla Hämeenlinnassa. Hän kertoo etsineensä kesätyötä netistä ja päätyneensä hakemaan R-kioskille, koska työtehtävät vaikuttivat monipuolisilta ja yritys oli entuudestaan tuttu. Kyseessä on hänen ensimmäinen kesätyönsä.

– Ajattelin aluksi, että työ olisi raskaampaa ja vähän pelottikin, koska en tiennyt keitä on töissä kanssani, Sienna muistelee. – Mutta kaikki on ollut paljon kivempaa kuin odotin.

Työpäivät ovat sisältäneet muun muassa hyllyttämistä, postipakettien käsittelyä sekä croissanttien, leipien ja slaidereiden täyttämistä. Hän yllättyi siitä, että kioskilla valmistetaan kaikki leivät itse paikan päällä. Erityisen mieluisina työtehtävinä hän mainitsee leipien täyttämisen ja asiakaspalvelun.

– Olen tehnyt töitä yhdeksästä kolmeen ja kaikki on opetettu hyvin. On ollut helppo oppia ja minut on otettu hyvin vastaan. Olen saanut tehdä paljon enemmän kuin mitä osasin odottaa.

Siennan mukaan avoimia kesätyöpaikkoja on ollut suhteellisen helppo löytää, mutta niihin on vaikeampi päästä. Hän toivoo, että nuorten työllistymistä tuettaisiin paremmin.

– Meistä ajatellaan, ettei meitä kiinnosta työt, mutta se ei pidä paikkaansa. Moni tuttu haki tänä kesänä töihin, mutta paikkoja ei riitä kaikille. Kesätöistä pitäisi kertoa enemmän jo koulussa, ja opettaa esimerkiksi, miten tehdään hyvä työhakemus. Töitä voisi myös mainostaa enemmän nuorille.

Hän sanoo arvostavansa kioskityötä nyt aivan uudella tavalla.

– Työtä on ollut enemmän kuin kuvittelin, ja kun näkee kuinka paljon pitää osata, myös arvostus nousee.

Kauppiaat näkevät konkreettisen vaikutuksen nuoriin

Kesätyön mahdollistavat paikalliset R-kioskien kauppiaat. Anton Wallo, joka pyörittää kahta kioskia Rovaniemellä, kertoo lähteneensä mukaan kampanjaan halusta tukea nuoria ja tarjota mahdollisuuden ensimmäiseen työpaikkaan.

– Haluan antaa mahdollisuuden, koska minullekin on sellainen aikoinaan annettu. Tämä kampanja auttaa nuoria saamaan jalkaa oven väliin ja kokemaan, mitä työelämä on käytännössä, hän sanoo.

Wallo näkee, että työ vaikuttaa usein nopeasti nuoren olemukseen. – Esimerkiksi yksi nuori aloitti ensimmäisen työpäivänsä todella ujona, mutta jo iltapäivällä hän uskalsi puhua asiakkaille ja olla enemmän oma itsensä. Se kertoo siitä, kuinka paljon itsevarmuus voi kasvaa jo lyhyenkin työjakson aikana.

Myös pitkään R-kauppiaana toiminut Kati Nuora Hämeenlinnasta painottaa kampanjan merkitystä. Hänellä on kokemusta monista nuoria tukevista työllistämismuodoista: taksvärkkipäivistä, ammattiopintojen työssäoppimisjaksoista ja harjoittelijoista.

– Usein ajatellaan, että kioskityö on pelkkää seisoskelua, mutta todellisuudessa se on monipuolista ja nuorista on suuri apu. Nämä kokemukset voivat muuttaa nuoren elämänasennetta ja näkemystä työelämästä, Nuora kertoo.

Hän pitää tärkeänä, että nuorille annetaan vastuuta ja mahdollisuus onnistua ja epäonnistua.

– Nuorten motivaatio kasvaa, kun he pääsevät konkreettisesti tekemään töitä. Samalla myös itsetunto kehittyy: nuori voi huomata osaavansa asioita, joita ei tiennyt hallitsevansa.

Kati rohkaisee muitakin yrittäjiä ottamaan rohkeasti nuoria kesätöihin.

– Tämä on matalan kynnyksen tapa auttaa nuoria eteenpäin ja tukea heidän kasvuaan kohti työelämää. Suosittelen lämpimästi kaikille yrittäjille.

Kohti vastuullista ja arvostavaa työelämää

Kesä kioskilla voi olla nuorelle paljon enemmän kuin työpaikka: se voi olla ensikosketus vastuuseen, oppimiseen ja osallisuuteen.

On tärkeää huomata, että nuorten mahdollisuudet työelämään eivät aina ole yhdenvertaisia. Kesätyöpaikat saadaan usein tuttavien tai perheen kontaktien kautta, mikä tekee työllistymisestä haastavampaa niille, joilla ei ole valmiita verkostoja. Tämä voi kasvattaa eriarvoisuutta nuorten välillä jo ennen varsinaista työuraa.

– Juuri siksi matalan kynnyksen kampanjat, kuten Tutustu työelämään ja tienaa, ovat arvokkaita. Ne antavat aidon mahdollisuuden niille nuorille, joilla ei muuten ehkä olisi väylää päästä kokeilemaan, oppimaan ja onnistumaan työelämässä, toteaa kauppias Nuora.