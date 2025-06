Virallinen uimakausi alkoi 15.6.2025 - Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen yleiset uimarannat ovat valmiina ottamaan vastaan uimarit

Lohjan Moision uimaranta oli kaksi uimakautta pois yleisten uimarantojen luettelosta, koska se oli saanut viitenä peräkkäisenä vuonna huonon laatuluokan, ja näin ollen se uimavesiasetuksen mukaisesti poistettiin uimarantaluettelosta. Rannalla tehdyt toimenpiteet ja vuosina 2023–2024 tehty seuranta varmistivat vedenlaadun paranemisen ja mahdollistivat uimarannan avaamisen uudelleen ja ottamisen takaisin mukaan uimarantaluetteloon. Uimarannan laatuluokitukseen tarvittavien näytteiden ottaminen alkaa alusta, ja näin ollen uimarannalla ei ole vielä luokitusta.

Espoossa yleisten uimarantojen luetteloon lisättiin Myllyjärven uimaranta (etelä), jota on valvottu pienenä yleisenä uimarantana. Tällä uimarannalla ei ole vielä laatuluokitusta. Helsingissä yleisten uimarantojen luetteloon lisättiin Kivinokan ja Puotilan uimarannat. Näiden rantojen uimaveden laatua on seurattu pieninä yleisinä uimarantoina uimavesiasetuksen vaatimusten mukaisesti. Näin ollen kummallekin uimarannalle oli mahdollista määrittää uimavesiluokka, joka on hyvä kummallakin uimarannalla.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on:

85 erinomaisessa laatuluokassa olevaa uimarantaa,

13 hyvässä laatuluokassa olevaa uimarantaa,

neljä tyydyttävässä laatuluokassa olevaa uimarantaa ja

neljä uimarantaa, jolla ei ole luokitusta.

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo kuntia uimavesivalvonnassa

Aluehallintovirasto ohjaa kuntia uimarantaluettelon laadinnassa ja uimarantojen valvonnassa. "Jatkamme seurantaa ja yhteistyötä kuntien kanssa varmistaaksemme vedenlaadun parantumisen ja ajantasaisen tiedottamisen", toteaa ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Sini Mustakallio Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Aluehallintovirasto toimittaa tarkistetun uimarantaluettelon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, joka tekee luettelosta valtakunnallisen yhteenvedon. Valtakunnallinen uimarantaluettelo julkaistaan THL:n verkkosivuilla ja toimitetaan Euroopan komissiolle. Euroopan ympäristökeskus EAA julkaisee yleisten uimarantojen tiedot koko EU:n laajuudelta verkkosivuillaan. Sivuilla on muun muassa uusin vuosittain laadittava raportti rantojen uimaveden laadusta. Tiedoista voi olla hyötyä esimerkiksi matkailijoille.





Linkit



Vuoden 2025 valtakunnallinen yleisten uimarantojen luettelo ja uimavesiluokat uimakausien 2022, 2023 ja 2024 jälkeen

Euroopan ympäristökeskuksen EEA:n Uimavesien tila -sivusto: State of bathing waters 2024

Tiedote: Europe’s bathing waters remain safe

European bathing water quality in 2023 — European Environment Agency (europa.eu)

Uimavesi - Valvira

Uimarantojen vesi - THL