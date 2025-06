Muumilaakson neuleet ja muut syksyn upeat kädentaitokirjat Moreenilta

Muumilaakson neuleet

Ilmestyy 19.8.

Neulo itse pikku Myyn punainen mekko tai kuvioi neuleesi Muumilaakson hahmoilla! Kahdeksan kotimaista neulesuunnittelijaa on suunnitellut ihania Muumi-aiheisia puseroita, neuletakkeja ja asusteita koko perheelle.

Inspiroivan kirjan ihanissa, ennen julkaisemattomissa neulekuoseissa seikkailevat Muumipeikko, Nuuskamuikkunen, pikku Myy, Mörkö ja monet muut Tove Janssonin rakastetut piirroshahmot. Neuleiden kuviot toteutetaan kirjoneuleella, intarsialla ja silmukoimalla. Mukana on myös yksinkertaisempia, kuviottomia neuleita, kuten pikku Myyn punainen mekko sekä Tuu-Tikin raitapaita ja lakki.

Neuleita on sekä aikuisille että lapsille, ja ohjeet on laadittu usealle eri koolle. Kaikki neuleet on suunniteltu Novitan langoille.

Heli Valaja: Uusi keramiikkakirja

Ilmestyy 18.8.

Opi tekemään keramiikkaa kotimaisen uutuuskirjan opastuksella

Ammattikeraamikon kirjoittama, runsaasti kuvitettu teos johdattaa keramiikkaharrastuksen aloittamiseen selkein ja havainnollisin ohjein. Kirjassa esitellään erilaiset savilaadut, työkalut ja muut tarvikkeet sekä keramiikan valmistamisen perusperiaatteet. Käsinrakennustekniikat, valaminen ja dreijauksen alkeet käydään läpi yksityiskohtaisesti vaihe vaiheelta, kuten myös koristelu, lasitus ja polttaminen. Lisäksi tutustutaan villi- eli luonnonsaviin ja primitiivipolttoihin. Kirjassa käydään läpi myös tavallisimmat virheet ratkaisuineen.

Kokenut keraamikko ja opettaja Heli Valaja on kirjoittanut kirjan, jota on kaivattu jo pitkään.

Niina Laitinen: Villasukkavalssi

Ilmestyy 1.9.

Niina Laitisen uuden sukkakirjan inspiraationa ovat olleet rakastetut melodiat ja tanssit keinahtelevista valsseista kiihkeisiin latinalaisrytmeihin. Kirjassa on tuttuun tapaan ohjeita niin kirjo- kuin pintaneuleella eripaksuisista langoista toteutettaviin nilkka-, pohje- ja polvipituisiin sukkiin.

Janina Kallio: Lumoavat neulehuivit

Ilmestyy 18.8.

Kansainvälisesti tunnetun suomalaisen Woolenberry-neulemerkin huiveissa heijastuu pohjoinen luonto ja vuodenaikojen vaihtelu. Kirjan 15 hienostunutta, minimalistisen kaunista huivimallia neulotaan ylellisistä, laadukkaista langoista.

Pirjo Iivonen: Neulo sukkia jämälangoista

Ilmestyy 19.9.

Pirjo Iivosen Jämälankasukat 2 -kirjasta kootun bookazinen malleissa voit hyödyntää ylijäämälankoja, yhdistellä värejä ennakkoluulottomasti ja testata eri neuletekniikoita. Jo pienellä lankamäärällä saat nilkkapituiset sukat, isosta riittää polvisukkiin. Ohjeita löytyy eripaksuisille langoille.

Kirjat ilmestyvät painettuina laitoksina.