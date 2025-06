Mabel van Oranje CMI:n hallitukseen

CMIn hallituksen uusi jäsen Mabel van Oranje on kansainvälisesti tunnettu yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän on yli 30 vuoden ajan edistänyt tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksia. Mabel on ollut keskeisessä roolissa lapsiavioliittojen lopettamiseen tähtäävissä kansainvälisissä aloitteissa ja toimii tällä hetkellä muun muassa Fondation Chanelin, More in Commonin ja VOW for Girls -järjestöjen hallituksissa sekä useissa neuvonantajarooleissa.

Mabel van Oranje teki yhteistyötä Martti Ahtisaaren kanssa useissa yhteyksissä. He toimivat yhdessä muun muassa Euroopan kansainvälisten suhteiden neuvoston (European Council on Foreign Relations) perustajajäseninä ja puheenjohtajina sekä The Elders -verkostossa, jossa Mabel toimi ensimmäisenä toimitusjohtajana.

”Toivotamme Mabelin ja hänen vahvan asiantuntemuksensa lämpimästi tervetulleiksi CMI:n hallitukseen. Uskomme, että hänen kokemuksensa vahvistaa entisestään CMI:n globaalia verkostoa ja vaikuttavuutta,” sanoo hallituksen puheenjohtaja Marko Ahtisaari.

CMI kiittää Fazer-konsernin toimitusjohtaja Christoph Vitzthumia, joka on päättänyt jättää hallitustehtävänsä 18. kesäkuuta 2025. Christoph on toiminut CMI:n hallituksessa vuodesta 2018 ja ollut merkittävä tukija säätiön työlle.

CMI:n hallitus 18.6.2025 alkaen:

Marko Ahtisaari, hallituksen puheenjohtaja

Veera Heinonen, hallituksen varapuheenjohtaja, johtaja - demokratia ja osallisuus Sitra

Kari Lautjärvi, laamanni

Aleksi Neuvonen, tutkimusjohtaja Demos

Mabel van Oranje, yhteiskunnallinen yrittäjä ja ihmisoikeusaktivisti

Kai Sauer, Suomen Saksan-suurlähettiläs



