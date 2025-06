Vuokraskuuttien aiheuttamat kolarit korvataan liikennevakuutuksesta

Liikennevakuutus tuli viime kesänä pakolliseksi vuokrattaville sähköpotkulaudoille. Lautoja vuokraavat yritykset vastaavat itse oman kalustonsa vakuuttamisesta. Liikennevakuutus korvaa liikennevahingossa aiheutuneet henkilövahingot ja ulkopuolisille aiheutuneet omaisuusvahingot. Vuokralaudan kuljettajan omaa turvaa on rajattu: vakuutus korvaa ainoastaan sairaanhoitokulut.

- Vuokrasähköpotkulautojen lakisääteinen liikennevakuutus on ollut käytössä vuoden verran, ja käytännöissä on vielä opettelemista. Lakisääteisenä liikennevakuutus on aina vahinkotilanteissa ensisijainen korvaaja, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu muistuttaa.

Kun esimerkiksi vuokrasähköpotkulauta ja henkilöauto kolaroivat, kyseessä on kahden vakuutetun ajoneuvon välinen liikennevahinko. Yhteenajotilanteessa syytön osapuoli voi itse hakea korvausta suoraan vahingon aiheuttaneen ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Tällöin korvattavuuden edellytyksenä on, että vahinko on aiheutunut esimerkiksi vastapuolen ajoneuvon kuljettajan huolimattomudesta tai ajoneuvon liikennesääntöjen vastaisesta kulusta.

- Liikennevakuutuksen tärkein tehtävä on suojata sivullisia vahingonkärsineitä. Se myös varmistaa, että lähtökohtaisesti kukaan ei joudu itse korvaamaan aiheuttamiaan vahinkoja. Lakisääteisiin korvauksiin eivät vaikuta vahingon aiheuttaneen varallisuus, ikä tai muut seikat, vaan korvaus on tasapuolinen kaikille, Tuulensuu painottaa.