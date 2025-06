Runsas kolmannes yrittäjien työtapaturmista johtaa yli viikon poissaoloon – useimmat haaverit helppo estää

Fennia on suomalainen, asiakkaidensa omistama vakuutusyhtiö, jolla on vahvat juuret ja pitkä kokemus vakuuttamisesta. Olemme uudistuneet ja mukautuneet useita kertoja 140-vuotisen historiamme aikana. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia. Meitä fennialaisia on yhteensä noin 1 200 ja toimimme eri puolilla Suomea.