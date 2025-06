Kokoomuksen Vikman: Miinasopimuksesta irtautuminen vahvistaa Suomen puolustuskykyä

”Suomen turvallisuudesta huolehtiminen on päättäjien tärkein tehtävä. Venäjä muodostaa vakavan ja pitkäkestoisen uhan turvallisuudellemme. Suomella on pitkä raja puolustettavana. Päätökset vahvistavat Suomen puolustuskykyä ja turvallisuutta”, Vikman toteaa.



Hallitus aloittaa valmistelut Ottawan sopimuksesta irtautumiseksi eduskunnan päätöksen mukaisesti.



”Toimet ovat uhka- ja tarvelähtöisiä. Suomen turvallisuus on tärkein tehtävämme. Se tapahtuu yhä vahvemman puolustuskyvyn ja varautumisen kautta, jotta saamme elää rauhassa”, Vikman korostaa.



Vikman muistuttaa, että päätös nojaa puolustushallinnon ja ulkoministeriön perusteelliseen selvitykseen, jossa on huomioitu myös Venäjän sodankäyntimenetelmät Ukrainassa, sodankuvan muutokset ja Suomen puolustuskyvyn kehittämistarpeet.



”Suomen turvallisuus perustuu jatkuvaan turvallisuustilanteen seurantaan ja sen pohjalta tehtäviin päätöksiin. Tarvitsemme jalkaväkimiinat uudelleen käyttöön Suomen puolustamiseen. Venäjä käyttää jalkaväkimiinoja. Suomi ei voi rajoittaa omaa puolustuskykyään tilanteessa, jossa Venäjä muodostaa vakavan ja pitkäkestoisen uhan Suomelle ja Euroopalle. Tavoitteenamme on turvata Suomen puolustuksen uskottavuus ja luoda niin uskottava pelote, että kukaan ei koskaan edes yritä puolustustamme koetella, Vikman sanoo.



”Ottawan sopimuksesta irtautuminen on Suomen etu. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ytimessä on kansalaisten turvallisuuden ja itsenäisyyden turvaaminen. Se vaatii päätöksiä, joilla varmistetaan, että puolustuskykymme vastaa muuttuneita uhkia. Suomi sitoutuu edelleen vastuulliseen miinojen käyttöön ja Ottawan sopimuksen humanitaarisiin päämääriin”, Vikman sanoo.