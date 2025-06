Hartela rakentaa TA:lle kaksi asumisoikeuskerrostaloa Järvenpäähän ja Lahteen

Järvenpään Ainolan aluekeskukseen, osoitteeseen Viulukonsertonkuja 4 B, nousevaan kerrostalokohteeseen tulee yhteensä 45 asuntoa, joiden yhteispinta-ala on 2 784 neliömetriä. Asuntojen koot vaihtelevat 41 neliön kaksioista 92 neliön viiden huoneen asuntoihin. Kohde toteutetaan A-energialuokkaan.

Lahden keskusta-alueelle, Paavolan kaupunginosaan, rakennetaan 12-kerroksinen asumisoikeuskerrostalo osoitteeseen Seponkatu 5. Tähän yhden porrashuoneen taloon tulee 77 asuntoa, joiden yhteispinta-ala on 4 530 neliömetriä. Asuntojen koot vaihtelevat 42 neliömetrin kaksioista 82 neliömetrin neljän huoneen asuntoihin. Myös tämä kohde toteutetaan A-energialuokkaan.

Kohteiden rakentaminen alkaa kesällä 2025, ja ne valmistuvat vuoden 2026 aikana.

"On hienoa päästä rakentamaan koteja, joissa yhdistyvät energiatehokkuus, hyvä sijainti ja asumisen laatu. Uskon, että nämä kohteet vastaavat asukkaiden arjen tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen", toteaa Hartela Etelä-Suomen toimitusjohtaja Matti Aho.

"Uskomme, että hyvä koti on kohtuuhintainen, asiakastarpeita vastaava ja ympäristön kannalta kestävä. Järvenpään ja Lahden uudet asumisoikeusasunnot toteuttavat nämä periaatteet erinomaisesti", kertoo TA-Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Esa Mustonen.

TA-Yhtiöt

TA-Yhtiöt on valtakunnallinen asuntojen omistaja ja rakennuttaja, jolla on omistuksessaan noin 21 500 asuntoa. TA-Yhtiöiden asunnot ovat pääosin asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja, ja niissä asuu kaikkiaan noin 37 000 asukasta. TA-Yhtiöt on toteuttanut viime vuosina vuosittain noin 1 000 uutta asuntoa pääkaupunkiseudulle ja muihin Suomen kasvukeskuksiin. Espoon päätoimipisteen lisäksi TA-Yhtiöillä on toimipisteet Helsingissä, Vantaalla, Turussa, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Kittilässä. Lisätietoja ta.fi