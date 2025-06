Vaasan yliopisto saavutti kaikkien aikojen parhaan tuloksensa maailmanlaajuisessa vaikuttavuutta mittaavassa vertailussa

Vuoden 2025 vertailussa Vaasan yliopisto sijoittui maailman 300 parhaan joukkoon kolmessa keskeisessä kestävän kehityksen tavoitteessa: Edullista ja puhdasta energiaa (SDG 7), Ilmastotekoja (SDG 13) ja Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (SDG 16). Lisäksi Vaasan yliopisto jakoi ensimmäisen sijan Suomessa tavoitteissa Edullista ja puhdasta energiaa (SDG 7) ja Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (SDG 8).

Tämä saavutus on Vaasan yliopiston kaikkien aikojen paras. Kokonaissijoitus nousi tasolle 601–800 (vuonna 2024 sijoitus oli 801–1000), ja kokonaispistemäärä nousi ennätykselliseen 69,2:een (vuonna 2024: 62,6). Edistys saavutettiin merkittävästi kiristyneessä kilpailutilanteessa, sillä vuoden 2025 vertailuun osallistui ennätykselliset 2 318 korkeakoulua.

- Tavoitteenamme on tuottaa korkealaatuista tutkimusta ja koulutusta, jolla on myönteinen yhteiskunnallinen vaikutus. Vaasan yliopisto on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja keskittyy niihin osa-alueisiin, jotka vastaavat asiantuntemustamme. Positiivisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi koko yliopistoyhteisömme tekee yhdessä työtä globaalien haasteiden ratkaisemiseksi. Sydämellinen kiitos kaikille, jotka ovat mukana tässä työssä, sanoo kansainvälisten asioiden vararehtori Martin Meyer Vaasan yliopistosta.

YK:n Agenda 2030 sisältää yhteensä 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Vertailu mittaa yliopistojen onnistumista Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) toteuttamisessa. Nämä tavoitteet kattavat laajan kirjon globaaleja haasteita köyhyyden poistamisesta ja eriarvoisuuden vähentämisestä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja talouskasvun edistämiseen.