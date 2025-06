Helsinki Pride -viikkoa vietetään 23.–29.6. – luvassa yli 200 tapahtumaa, perinteinen Helsinki Pride -kulkue ja maksuton Puistojuhla

Helsinki Pride -viikko on Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma. Tapahtumaviikko huipentuu lauantaina 28.6. Helsinki Pride -kulkueeseen, jonne odotetaan yli 100 000 osallistujaa.

Perinteisesti Helsinki Pride -kulkueessa on nähty kävelijöiden lisäksi rekkoja, tuk-tukeja ja moottoripyöriä, mutta nyt mukaan saadaan myös esteetön sateenkaariratikka, joka avaa kulkueen. Ratikkaan halukkaita osallistujia on kerätty Helsinki Pride -yhteisön omasta ympärivuotisesta toiminnasta sekä Attendo Joenrannan yksiköstä.

Värikäs ja rauhanomainen mielenosoitus lähtee Senaatintorilta klo 12 ja marssii halki Helsingin keskustan. Kulkue huipentuu kaikille avoimeen Puistojuhlaan Kaivopuistossa, jossa on Helsinki Pride -yhteisön ja yhteistyökumppaneiden järjestämää ohjelmaa klo 13–21 välillä. Puistojuhlan lavalle nousevat tämän hetken kiinnostavimmat sateenkaariyhteisön artistit, mm. Yeboyah, Kuopus, Sonia ja Suomessa debyyttikeikkansa esittävä Miki Ratsula. Lisäksi Puistojuhlan lavalla nähdään karibialainen RuPaul’s Drag Race UK -finalisti Black Peppa, drag-taiteilija Pola Ivanka ja ballroom-kulttuuria juhlistava Ballroom with Pride -näytös.

“Meille on tärkeää, että Priden ytimessä oleva yhteisöllisyys säilyy, sillä juhlan tekevät ihmiset. Vaikka tapahtuma osallistujamäärineen on kasvanut viime vuosina, olemme säilyttäneet Puistojuhlan ohjelman maksuttomana. Tästä kiitos kuuluu kumppaneillemme, joita ilman näin suurta yleisötapahtumaa ei voisi toteuttaa maksuttomasti ja turvallisesti”, kertoo toiminnanjohtaja Annu Kemppainen.

Helsinki Pride -tapahtuman teema on tänä vuonna Ylpeyttä ilman rajoja (eng. Pride without Borders). Teema juhlistaa Helsinki Pride -yhteisön ympärivuotista Together with Pride -työtä, joka on jo 10 vuoden ajan tarjonnut ympärivuotisesti moninaista tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja maahanmuuttajille.

“Ylpeyttä ilman rajoja -teemalla haluamme tuoda esille, että Suomi ei ole vain maa, jossa synnytään — se on paikka, joka kutsuu luokseen kaikki yhdenvertaisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja ihmisarvoon uskovat. On hienoa juhlistaa Together with Pride -työtä, joka on valtakunnallisesti ainutlaatuista ja kohderyhmälle äärimmäisen merkityksellistä. Suomen sateenkaariyhteisö on aina ollut moninainen, ja teemalla haluamme antaa tilaa niille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville henkilöille, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. ”, kertoo Helsinki Pride -yhteisön puheenjohtaja Senni Moilanen.

Helsinki Pride -viikon tapahtumakeskuksena ja sateenkaarevana kohtaamispaikkana toimii Pride House, joka sijaitsee tänä vuonna Hobo Helsingissä (Kluuvikatu 4). Pride House kerää yhteen ihmiset, esitykset, työpajat ja monenlaisen muun ohjelman koko Helsinki Pride-viikon ajan, ja tilassa järjestetään yli 40 maksutonta tapahtumaa. Koko viikolla yhteistyökumppaneiden ja muiden tahojen järjestämää ohjelmaa on yli 200 tapahtuman verran.

Helsinki Pride -viikkoa ovat tekemässä yhteistyökumppanit, joita on tänä vuonna yli 200. Kumppaneina on yrityksiä, liittoja ja järjestöjä sekä voittoa tavoittelemattomia organisaatioita.

Tiedotetta muokattu 19.6. klo 14:32: Helsinki Pride -viikkoa vietetään 23.–29.6.2025.